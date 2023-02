Les investisseurs engagent 1,3 milliard de dollars américains dans le tout dernier fonds secondaire de Northleaf, alors que la plateforme a augmenté de 2 milliards de dollars américains au cours des deux dernières années





Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), une société d'investissement de premier plan sur les marchés privés mondiaux, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son troisième fonds secondaire phare, Northleaf Secondary Partners III (« NSP III » ou le « Fonds »), avec 1,3 milliard de dollars américains de capital engagé. Grâce au soutien d'investisseurs nouveaux et existants, le fonds a dépassé son objectif et arrive à une taille de plus de 60 % par rapport au fonds précédent. Au cours des deux dernières années, les investisseurs ont engagé un total de 2 milliards de dollars américains sur la plateforme des fonds secondaires de Northleaf.

La plateforme secondaire de Northleaf vise à fournir aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié de placements en capital-investissement pour effectuer des transactions secondaires menées par des sociétés de commanditaires et de commandités, aux côtés de promoteurs de premier plan du marché intermédiaire. Outre NSP III, les investisseurs ont accès à des investissements secondaires par le biais des fonds de capital-investissement mondiaux de Northleaf et de mandats institutionnels personnalisés.

« Nous nous réjouissons du soutien important des investisseurs nouveaux et existants, qui apprécient notre engagement constant sur des actifs de haute qualité arrivés à maturité avec un fort potentiel de croissance et la possibilité d'une liquidité anticipée, alors que nous cherchons à générer des rendements attractifs à court et à long terme », a déclaré Shane Feeney, directeur général et responsable mondial des investissements secondaires chez Northleaf. « Northleaf est bien positionné pour identifier, sourcer et agir de manière proactive sur les opportunités des marchés secondaires aujourd'hui, alors que certains investisseurs recherchent des solutions de liquidité et que les gestionnaires de fonds visent à conserver leurs actifs les plus solides via des véhicules de continuité ».

« Nous pensons que l'intérêt que nous avons suscité pour la plateforme des fonds secondaires de Northleaf reflète la confiance des investisseurs envers notre stratégie cohérente et nos 20 ans d'expérience en investissement secondaire », a ajouté Mike Flood, directeur général et responsable du capital-investissement chez Northleaf. « Merci à nos investisseurs pour leur soutien continu ».

Au cours des 20 dernières années, les investisseurs ont confié plus de 12 milliards de dollars américains au programme mondial de capital-investissement de Northleaf, actuellement au service de plus de 130 investisseurs institutionnels et family offices en Amérique du Nord et au Royaume-Uni/EMEA. Avec les récentes activités de financement de capital-investissement, de crédit privé et d'infrastructure, le total des engagements de capitaux levés à ce jour par Northleaf dépasse les 22 milliards de dollars américains.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement dans les marchés privés qui a levé à ce jour 22 milliards de dollars américains en capital-investissement, en crédits privés et en engagements d'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, en entreprise et inter-entreprises, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de Northleaf, qui compte plus de 200 personnes, est répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York et Tokyo. Northleaf se procure, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en priorisant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, rendez-vous sur le site www.northleafcapital.com.

Clause de non responsabilité : le présent document est fourni exclusivement à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation générale, une offre ou une invitation pour aucun fonds géré par Northleaf aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, et n'a pas été préparé en rapport avec une telle offre. En outre, les informations contenues dans ce document ne peuvent aucunement servir de base à un conseil juridique, fiscal ou de placement. Les points de vue exprimés dans les présentes ne constituent pas un conseil en placement ou autre et sont sujets à modification.

Ce document n'a pas été approuvé par la Securities and Exchange Commission américaine ni par les autorités de réglementation ou de supervision d'aucun état ou autre juridiction, et aucune autorité ou commission n'a validé la pertinence de ce document. Toute déclaration contraire est illégale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

