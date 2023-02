WEKA lance un nouveau programme mondial de partenariat de distribution : WEKA X





WEKA offre le facteur X dont les revendeurs ont besoin pour alimenter les initiatives de leurs clients en matière d'IA, de ML, de HPC et de cloud computing et conclure des affaires plus rapidement

CAMPBELL, Californie, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), le fournisseur de plateformes de données dédiées aux charges de travail à haute performance, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau programme mondial de partenariat de distribution, WEKA X, renouvelant ainsi son engagement envers une stratégie de vente dirigée par le canal et privilégiant le partenaire. Le nouveau programme offre aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR), aux intégrateurs de systèmes (SI) et aux fournisseurs de services gérés (MSP) un ensemble complet de formations, de certifications, de prix exclusifs et de mesures incitatives afin de simplifier l'enregistrement des transactions et les aider à développer une activité rentable à l'aide de WEKA.

L'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), le calcul haute performance (HPC) et d'autres charges de travail à haute performance sont en train de remodeler la manière dont les entreprises stockent, gèrent, traitent et analysent leurs données. Parallèlement, l'adoption du cloud s'accélère dans le monde entier. Ces technologies de nouvelle génération mettent à rude épreuve les architectures de données traditionnelles, intensifiant le besoin de performances nettement supérieures, d'une évolutivité extrême, d'une meilleure portabilité des données et d'une approche plus simple et plus durable de la gestion des données. La plateforme WEKA® Data Platform a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de performance et d'évolutivité des charges de travail à haute performance dans le cloud, en périphérie, sur site et dans des environnements de cloud hybride.

« Le marché a atteint un point d'inflexion. Les organisations veulent utiliser des technologies de nouvelle génération comme l'IA et le ML pour résoudre des défis auparavant insurmontables et réaliser des percées cruciales dans la recherche et la découverte. Elles réalisent rapidement que leurs architectures de données héritées constituent un frein », a déclaré Jonathan Martin, président chez WEKA. « Nous sommes alors menés à repenser et à remplacer complètement la pile de données des entreprises telle que nous la connaissons, ce qui représente une opportunité importante pour le réseau de distribution. WEKA est le facteur X dont ces organisations ont besoin pour en tirer profit. »

Seule solution de cloud hybride définie par logiciel du secteur pour les charges de travail à haute performance, WEKA Data Platform offre un avantage technologique considérable aux partenaires de distribution qui souhaitent aider leurs clients à exploiter les technologies de nouvelle génération et à les exécuter dans une configuration de cloud hybride ou multicloud. Son architecture avancée aide à résoudre les défis complexes liés aux données et peut éliminer les silos de données et la latence causés par les architectures de données traditionnelles, en les remplaçant par des pipelines de données en continu hautement efficaces, capables de libérer le plein potentiel de leurs investissements en IA, ML et HPC et de dégager une valeur maximale de leurs données.

Le programme de partenariat WEKA X offre une expérience partenaire optimisée pour aider les revendeurs à tirer parti de la technologie révolutionnaire WEKA Data Platform. Il propose trois niveaux de partenariat ? Pro, Prime et Premier ? alignés sur le chiffre d'affaires annuel généré avec WEKA. Les autres avantages sont les suivants :

Formation et habilitation d'experts : le portail des partenaires WEKA X offre aux partenaires de distribution un accès complet aux formations, aux certifications, aux outils et aux ressources WEKA Xpert, conçus pour mettre les partenaires sur la voie rapide de la rentabilité.

Enregistrement accéléré des transactions : le programme d'enregistrement des transactions WEKA X rationalise les transactions et assure une rentabilité prévisible grâce à la protection des prix, aux remises, aux incitations, etc.

Avantages exclusifs pour les partenaires Premier : les partenaires Premier de WEKA X bénéficient d'avantages exclusifs, notamment d'une équipe dédiée à leur réussite, d'un soutien marketing et d'une aide à la création de la demande pour alimenter de nouvelles opportunités.

Options d'approvisionnement flexibles : les partenaires peuvent acheter la plateforme WEKA Data Platform directement auprès de WEKA ou par l'intermédiaire de son réseau de partenaires de classe mondiale dans le domaine des serveurs et du cloud , ce qui leur confère un contrôle total sur la manière dont ils l'achètent et la déploient dans les environnements de leurs clients.

« L'autonomisation de notre réseau mondial de partenaires est une priorité absolue pour WEKA », a déclaré Jeff Echols, vice-président des canaux et des partenariats stratégiques chez WEKA. « La plateforme WEKA Data Platform offre l'approche de nouvelle génération dont eux et leurs clients ont besoin pour passer des silos de données traditionnels aux architectures de pipeline de données en continu et tirer pleinement parti de l'IA, du ML et du HPC. Le programme de partenariat WEKA X offre un enregistrement accéléré des transactions, des outils, des ressources, un support et les avantages exclusifs dont ils ont besoin pour optimiser leur rentabilité et leur succès. »

Pour plus d'informations sur le programme de partenariat de distribution WEKA X, consultez le site suivant : https://www.weka.io/partners/channel.

À propos de WEKA

WEKA est à l'origine d'un changement de paradigme dans la façon dont les données sont stockées, gérées et traitées. La plateforme de données WEKA® est une solution définie par logiciel qui a été spécialement conçue pour un monde de cloud hybride et l'ère de l'IA. Elle aide les entreprises à transformer de manière transparente et durable leurs silos de données traditionnels et stagnants en pipelines de données en continu qui alimentent les charges de travail de nouvelle génération comme l'IA, le ML et le HPC. Son architecture cloud-native avancée est optimisée pour résoudre les problèmes complexes liés aux données et permet d'améliorer les performances de 10 à 100 fois, qu'elle soit exécutée sur site, dans le cloud, en périphérie ou dans des environnements hybrides et multiclouds. WEKA alimente les percées dans le domaine de la recherche et de la découverte et accélère les résultats commerciaux pour les principales entreprises mondiales, dont huit des 50 premières entreprises du classement Fortune. La société opère dans plus de 20 pays à travers le monde et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de classe mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.weka.io ou rejoignez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. D'autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

