Interactive Brokers sélectionné comme courtier international pour Sinopac Securities





Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un courtier électronique automatisé mondial, annonce aujourd'hui sa sélection en tant que principal courtier international pour Sinopac Securities. Les clients institutionnels et de détail de Sinopac ont désormais la possibilité de négocier des actions américaines, des FNB et des titres à revenu fixe via Interactive Brokers et d'accéder à plus de 90 marchés boursiers dans le monde. Cette initiative entre Interactive Brokers LLC et Sinopac renforce la présence d'Interactive Brokers dans la région APAC et intègre Taïwan aux plus de 200 pays et territoires dans le monde déjà desservis par l'entreprise.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Sinopac et d'apporter à Taïwan les capacités et l'expertise de trading international d'Interactive Brokers », déclare Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers. « Nous reconnaissons l'avantage de travailler avec un courtier de premier plan doté d'une expérience locale et sommes impatients de répondre aux besoins de cet important marché et de ses investisseurs. »

Les investisseurs taïwanais bénéficieront des puissantes plateformes de trading d'Interactive Brokers ainsi que de sa technologie et de ses outils avancés. Interactive Brokers offre à ses clients la possibilité de négocier des fractions d'actions et de FNB américains et européens éligibles et de bénéficier de plus de 100 types d'ordres, notamment du trading algorithmique, actuellement non disponible via d'autres courtiers à Taïwan. Les clients peuvent négocier certains FNB américains 23½ heures par jour, cinq jours par semaine, pendant les Overnight Trading Hours sur l'ATS IBKR Eos ("IBEOS"). Grâce aux Overnight Trading Hours, les investisseurs en Asie pourront accéder aux marchés boursiers américains durant leur journée de négociation et réagir aux nouvelles risquant d'influencer le marché presque à tout moment. Cette collaboration permettra également aux clients d'Interactive Brokers de négocier des actions taïwanaises via Sinopac Securities.

Les courtiers remisiers du monde entier utilisent les services Prime Broker d'Interactive Brokers afin d'améliorer l'efficacité de leurs activités et de répondre aux besoins de leurs clients à moindre coût. Grâce à Interactive Brokers, les courtiers remisiers peuvent non seulement réduire leurs coûts d'exploitation, de courtage et de compensation, mais également accéder au marché électronique mondial grâce à la technologie de négociation professionnelle de marque blanche de la société. La solution clé en main d'Interactive Brokers englobe le trading, la compensation, le reporting et la facturation tout en offrant les avantages suivants :

Prise en charge du reporting réglementaire international

Transactions et financement de compte dans 26 devises

Accès aux actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds de placement sur plus de 150 marchés à partir d'une seule plateforme unifiée

Pas de frais de billets, de minimums, de frais de logiciel, de plateforme, technologiques ou de reporting

Outils gratuits de gestion de la relation client

Pour plus d'informations sur la plateforme d'Interactive Brokers pour les courtiers remisiers, veuillez vous rendre sur :

États-Unis et pays desservis par IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/broker.php

Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/broker.php

Royaume-Uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/broker.php

Europe de l'Ouest : https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/broker-ie.php

Europe centrale : https://www.interactivebrokers.hu/en/accounts/broker-hu.php

Hong Kong : https://www.interactivebrokers.com.hk/en/accounts/broker.php

Singapour : https://www.interactivebrokers.com.sg/en/accounts/broker.php

Inde : https://www.interactivebrokers.co.in/en/accounts/broker.php

Australie : https://www.interactivebrokers.com.au/en/accounts/broker.php

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

