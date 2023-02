Transition socio-écologique - La Ville de Montréal offrira un rabais de 25 % sur l'achat d'un nouveau Passeport Espace pour la vie en prévision de la relâche scolaire





MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ -Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable d'Espace pour la vie, est heureuse d'annoncer que le comité exécutif a donné son accord à un dossier visant à offrir à la population un rabais de 25 % sur l'achat d'un nouveau Passeport Espace pour la vie, en fonction de certaines modalités. Ce rabais sera accessible sur le site web d' Espace pour la vie à partir du 17 février, pour un temps limité.

Le Passeport Espace pour la vie permet un accès privilégié, pendant un an et à un prix très compétitif, aux cinq musées de l'institution : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan.

« Espace pour la vie joue un rôle essentiel en termes de mobilisation de la population pour la transition socio-écologique. À l'occasion de la relâche scolaire, nous souhaitons encourager encore plus de familles à visiter les installations d'Espace pour la vie en offrant le Passeport à moindre coût. Les cinq établissements sont d'une richesse considérable pour la Ville de Montréal et nous devons faire en sorte que toute la population puisse les visiter. Cette initiative est aussi une manière d'éduquer et de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de notre environnement et à sa biodiversité », a déclaré Caroline Bourgeois.

Les ordonnances adoptées par le comité exécutif en vertu des règlements sur les tarifs permettront notamment à Espace pour la vie d'offrir un rabais de 25 % sur tous les achats de Passeport effectués du 17 février au 10 mars 2023, ainsi que du 2 au 23 juin 2023 . Ainsi, les tarifs offerts lors de ces promotions seront :

? Passeport Solo: 62,25 $ (au lieu de 83 $)

? Passeport Multi (2 adultes, 3 enfants): 108,75 $ (au lieu de 145 $)

? Enfant additionnel: 23,25 $ (au lieu de 31 $)

Depuis son lancement en octobre 2021, le Passeport Espace pour la vie est un véritable succès. Pas moins de 47 800 ont été vendus entre le lancement et le 31 décembre 2022. Rappelons que l'achat du Passeport est accessible à l'ensemble de la population. Les personnes qui résident à l'extérieur de Montréal, notamment dans la grande région métropolitaine, peuvent se procurer un Passeport et profiter des avantages offerts.

Le Passeport Espace pour la vie permet de :

? Réserver ses places gratuitement pour le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan aussi souvent que désiré* !

? Se simplifier la vie avec un seul paiement annuel pour une multitude de sorties.

? Bénéficier de rabais dans les boutiques et les restaurants des musées ainsi que pour les inscriptions aux camps de jour d'Espace pour la vie.

? Encourager des institutions en faveur de la protection de la biodiversité et de l'adoption de pratiques écoresponsables.

*Les places doivent être réservées en ligne parmi les billets disponibles dédiés aux détenteurs et détentrices de Passeports.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 08:39 et diffusé par :