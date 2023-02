IFS Global, fournisseur de solutions logicielles pour le secteur des ressources, fait son entrée en bourse sur NEO





NEO a le plaisir d'accueillir IFS Global Software Inc. (« IFS Global » ou la « Société »), une société de développement de logiciels dont le siège social se trouve à Dubaï, à l'occasion de son entrée en bourse sur la NEO Bourse. IFS Global commence à être négocié aujourd'hui sous le mnémo IFS.

En mettant l'accent sur les secteurs industriels du monde entier, y compris le pétrole/gaz et l'exploitation minière, la plateforme nuagique d'IFS Global fournit des solutions de gestion de données personnalisées pour numériser les processus industriels tout en offrant aux clients une visibilité en temps réel de leurs opérations. IFS Global connecte également les acheteurs et les vendeurs sur un marché mondial d'approvisionnement en e-commerce pour les équipements d'occasion, excédentaires et nouvellement fabriqués.

« IFS Global a pour mission de numériser le secteur des ressources naturelles. Notre plateforme d'e-commerce innovante, Equipment Hound, fait pour le secteur ce qu'Amazon a fait pour le commerce de détail, alors que notre plateforme de gestion de données SaaS, ToolSuite, fournit des données critiques, en temps réel et vérifiables à nos clients », commente Hal Hemmerich, président du conseil et chef de la direction d'IFS Global. « Le lancement d'aujourd'hui sur la NEO Bourse est un moment charnière pour l'équipe d'IFS Global. NEO a le cadre de travail idéal pour nous aider à développer notre entreprise et nous offrir une exposition aux investisseurs canadiens et internationaux. »

Avec le lancement d'aujourd'hui, IFS Global devient la 57e société cotée sur la NEO Bourse, renforçant ainsi la portée élargie de NEO dans le secteur des ressources naturelles. Les investisseurs peuvent négocier les actions d'IFS via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice.

« Avec l'innovation et le service client au coeur de son système de valeur d'entreprise, IFS Global parle la même langue que la NEO Bourse », déclare Jos Schmitt, chef de la direction de NEO, et vice-président principal, cotations mondiales, Cboe Global Markets. « C'est un honneur d'être une nouvelle fois choisis comme plateforme de cotation privilégiée par une entreprise axée sur les objectifs et les solutions dans l'économie de l'innovation. Nous nous réjouissons à la perspective de promouvoir la prochaine phase de croissance d'IFS Global et d'apporter les nombreux avantages de la plateforme NEO de niveau 1, y compris l'amélioration de la qualité du trading, l'accès à un pool plus large d'investisseurs avertis et un service et un soutien d'exception. »

La NEO Bourse compte plus de 250 référencements uniques, dont certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus novatrices, ainsi que les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada. NEO traite entre 10 % et 15 % du volume total négocié dans les sociétés cotées au Canada et près de 20 % du volume total négocié dans les FNB canadiens. Cliquez ici pour aperçu complet de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos d'IFS Global

IFS Global Software Inc. (« IFS Global ») a été constituée en 2005 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Colombie-Britannique) et existe en vertu des lois du Canada. IFS Global opère à Dubaï, Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Interfield Software Solutions LLC (« Interfield Solutions »).

Interfield Solutions est une société logicielle qui dessert de nombreux segments industriels dans le monde entier, y compris le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les énergies renouvelables. Interfield Solutions dispose de deux divisions opérationnelles : E-commerce et Software as a Service. Equipement Hound, le produit phare de sa division E-commerce, est un marché d'équipements industriels qui connecte les acheteurs et les fournisseurs du monde entier. Equipment Hound gère un catalogue d'équipements de divers fournisseurs et procure des solutions d'approvisionnement pour les acheteurs. Il comprend des fonctionnalités telles que les demandes de devis, le support logistique et la vérification par des tiers. ToolSuite, le produit phare de sa division Software as a Service, est une plateforme de collecte et de gestion de données en nuage qui numérise les processus industriels et fournit aux clients des données vérifiables en temps réel.

