ÉLARGISSEMENT DE L'ALLOCATION CANADA-NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LE LOGEMENT AFIN D'ATTEINDRE UN PLUS GRAND NOMBRE DE MENAGES A FAIBLE REVENU

FREDERICTON, NB, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement élargira l'admissibilité à un plus grand nombre de personnes à faible revenu. Le programme, qui offre une allocation à court terme pour aider les gens à joindre les deux bouts, a été élargi afin d'aider les personnes qui vivent seules et dont le revenu d'emploi se situe entre 12 500 $ et 50 000 $.

Lorsque le programme a été lancé en juin 2021, il offrait une allocation à court terme pour la location de logements abordables aux familles dont le revenu d'emploi se situait entre 14 000 $ et 38 000 $. Il a ensuite été élargi pour aider les familles ayant les critères d'admissibilite de revenu de 12 500 a 50 000 dollars. Aujourd'hui, en élargissant encore le programme aux personnes vivant seules, on estime que 10 000 résidents supplémentaires seront éligibles.

Depuis 2021, le programme vise à soutenir environ 6700 ménages dans la province sur une période de sept ans. Depuis le 31 janvier 2023, 1255 ménages ont été approuvés, ce qui touche environ 4400 personnes. La prestation est versée directement au ménage et non pas au logement ou à son propriétaire. Les ménages peuvent donc continuer à la recevoir si elles déménagent et louent un autre logement dans la province.

Tous les détails du programme et les renseignements sur le processus de demande sont dipsonibles en ligne. Les questions sur le processus de demande peuvent être envoyées par courriel à l'adresse [email protected]. Une aide est également disponible par téléphone en composant le 211.

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, nous élargissons la prestation canadienne pour le logement au Nouveau-Brunswick afin que les Néo-Brunswickois qui travaillent dur et qui sont dans le besoin ne soient pas laissés pour compte. La prestation canadienne pour le logement est un pilier essentiel de la Stratégie nationale d'habitation qui aidera les familles du Nouveau-Brunswick et du Canada. Ensemble, nous bâtirons des communautés solides où les Canadiens pourront prospérer et s'épanouir, maintenant et pour l'avenir. Voici la Stratégie nationale de l'habitation de notre gouvernement à l'oeuvre.. » - L'honorable Ahmed Hussen, Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à augmenter le nombre de logements abordables au Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi nous avons mis en place la prestation de logement Canada-Nouveau-Brunswick dans le cadre de la Stratégie nationale d'habitation. Grâce à cette expansion, nous donnerons à environ 10 000 Néo-Brunswickois de plus l'accès à l'aide dont ils ont besoin. » - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Beauséjour

« Étant donné que la population du Nouveau-Brunswick fait encore face à des défis économiques, nous sommes heureux de pouvoir travailler de nouveau avec nos homologues fédéraux afin de permettre à un plus grand nombre de travailleurs de la province d'accéder à cette ressource importante. En élargissant l'admissibilité au programme, nous contribuons à faire en sorte qu'ils n'aient pas à choisir entre payer leur loyer ou se nourrir. » - Dorothy Shephard, ministre du Développement social

L'allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement de 98,3 millions de dollars s'ajoute à l'entente bilatérale Canada-Nouveau-Brunswick, une entente de 10 ans annoncée en juillet 2018 qui représente un investissement conjoint d'environ 299,2 millions de dollars qui fournira un financement prévisible à long terme pour protéger, renouveler et développer le logement social et communautaire, et soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick liées à la réparation, à la construction et à l'abordabilité des logements.

Le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2017 qu'il investira 2 milliards de dollars dans une nouvelle prestation canadienne pour le logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement sera égalé par les provinces et les territoires pour un investissement total de 4 milliards de dollars.

L'objectif de l'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement est d'alléger les coûts élevés du logement pour les ménages à faible revenu qui en ont le plus besoin et qui ont généralement moins d'options de logement abordable.

L'allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement vise à réduire le besoin de logement de certains des Canadiens les plus vulnérables, et sera versée directement aux ménages pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accessibilité au logement.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72?milliards de dollars sur 10?ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72?milliards de dollars sur 10?ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

