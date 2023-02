QUAND L'APPÉTIT VA TOUT VA!





Nous avons comptabilisé les votes et le choix des Canadiens est clair

Dévoilement du menu des camions de cuisine de rue de Zellers

TORONTO, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Comme le sondage qui a touché le coeur et titillé les papilles des Canadiens est maintenant terminé, Zellers est fière de dévoiler le menu à saveur nostalgique qui sera proposé dans ses restaurants sur roues. Pendant plusieurs jours ce printemps, ces camions de cuisine de rue serviront vos repas chouchous pour souligner l'ouverture des boutiques Zellers dans certains magasins La Baie d'Hudson et le lancement de zellers.ca. Le choix n'a pas été facile, mais cinq mets ont réussi à se tailler une place dans le menu renouvelé. Roulement de tambour...

Articles du menu du restaurant Zellers

Hamburger Grand Z Sandwich chaud au poulet Sandwich au fromage fondant Bâtonnets de poulet Frites et sauce

Comme il a été annoncé précédemment, bien qu'il ne soit pas possible d'avoir un restaurant dans un espace d'une superficie de 930 m2 en magasin, Zellers mobilise une flotte de camions de cuisine de rue pour accueillir les gens aux premières boutiques qui ouvriront leurs portes. À la suite des arrêts prévus aux magasins, et si la clientèle est emballée par ce retour, les restaurants sur roues Zellers partiront à l'aventure partout au pays. Les dates et les emplacements seront communiqués ultérieurement. Et bien sûr, avec le lancement de zellers.ca, la clientèle d'un océan à l'autre pourra vivre l'expérience Zellers dès le premier jour.

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le coeur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

SOURCE La Baie

