Eurofins Viracor lance un test révolutionnaire permettant d'évaluer l'expansion et la persistance des cellules CAR-T dans le cadre des traitements administrés aux patients atteints de cancer





Eurofins (Paris:ERF) :

Eurofins Viracor LLC, le leader des tests relatifs aux maladies infectieuses, à l'immunologie et aux allergies, et membre du réseau Eurofins, annonce ce jour le lancement d'un test révolutionnaire capable d'évaluer l'expansion et la persistance des lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) lors des traitements du même nom administrés aux patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à précurseurs B et de lymphome à cellules B.

Basé sur une méthode mise au point par Eurofins Viracor, le test a été conçu pour aider les praticiens à mieux comprendre les effets du traitement CAR-T sur leurs patients. Ayant enregistré des résultats prometteurs sur divers cancers, ce traitement est une forme révolutionnaire d'immunothérapie qui a recours à des cellules T génétiquement modifiées pour attaquer les cellules cancéreuses.

Des études ont montré que la persistance et l'expansion des cellules CAR-T étaient des indicateurs importants de la durée d'efficacité probable du traitement sur le patient. Le test a été conçu pour offrir aux praticiens une estimation complète et précise de la population de cellules CAR-T présente dans l'organisme du patient, ce qui pourrait fournir des données quant à l'efficacité du traitement.

Le lancement de ce test permet de franchir une étape cruciale dans l'évaluation et la gestion des traitements CAR-T chez les patients atteints de cancer. Le test devrait devenir un outil très précieux et permettre aux praticiens de prendre des décisions plus avisées quant à la meilleure suite à donner aux traitements de leurs patients.

Notes aux rédacteurs :

À propos d'Eurofins, leader mondial de la bioanalyse

Eurofins réalise des tests en faveur de la vie. Fortes de 61 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 940 laboratoires dans 59 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille comprenant plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées sur Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 07:45 et diffusé par :