CYRIL GRADIS REJOINT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DYNACOR

Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société), une société internationale d'exploitation de minerais aurifères au service des mineurs artisanaux, a le plaisir d'annoncer que Cyril Gradis a rejoint le conseil d'administration de la Société.

Cyril Gradis apporte au conseil d'administration du Groupe Dynacor une expérience et expertise importantes, ayant occupé divers postes exécutifs et non exécutifs dans des institutions financières de renom. Il possède un large éventail de compétences en matière d'analyse et d'exécution des investissements, d'allocation de capital et de gouvernance d'entreprise.

M. Gradis est actuellement directeur général au sein du Groupe Harpe, une société d'investissement privée basée à Zurich et au Luxembourg, qui se concentre sur l'investissement durable sur les marchés publics et privés. Il a rejoint Harpe après avoir travaillé pour Partners Group en tant que professionnel de l'investissement senior au sein de l'équipe European Private Equity basé à Londres puis à Zoug. À ce poste, il a investi dans une variété d'actifs dans les secteurs de la consommation, de l'industrie et des TMT, a occupé des postes d'observateur au conseil d'administration et a contribué à des initiatives de création de valeur dans plusieurs sociétés de portefeuille. Avant Partners Group, il a travaillé chez Rothschild & Co en banque d'investissement à Paris, et a commencé sa carrière comme avocat dans le département Corporate/M&A de Lenz & Staehelin à Genève.

Au cours des dix dernières années, Cyril Gradis a également été vice-président non exécutif de la SFCO, une entreprise familiale fondée il y a plus de trois siècles, qu'il a contribué à transformer en une société d'investissement d'impact active notamment en Amérique latine et en Afrique. À ce poste, il a mené avec succès des initiatives de réduction des coûts, de transformation juridique et de consolidation de la base d'actionnaires. Il a également siégé au conseil d'administration de Traditions pour Demain, une organisation non gouvernementale internationale active dans le renforcement du patrimoine culturel des communautés indigènes d'Amérique latine, notamment dans le sud du Pérou.

Cyril Gradis est diplômé des facultés de droit de Fribourg (Suisse) et de Heidelberg (Allemagne), avec une spécialisation en droit des sociétés et en droit fiscal. Il est également titulaire d'un MBA de l'université Columbia, avec une concentration en finance et investissements. M. Gradis est de langue maternelle française et parle couramment l'anglais, l'allemand et possède une bonne maîtrise de l'espagnol.

''Le président et chef de la direction du Groupe Dynacor, Jean Martineau, a commenté: "Nous sommes ravis d'accueillir Cyril Gradis au sein du conseil d'administration. Cyril apporte une expérience complémentaire et une expertise pertinente, et nous sommes impatients de travailler avec lui pour continuer à stimuler la croissance et le succès de notre entreprise de traitement du minerai d'or."

Cyril Gradis rejoint le groupe Dynacor à un moment de croissance et d'expansion important. Il jouera un rôle clé en aidant la société à poursuivre sa croissance et à atteindre ses objectifs.

"Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Dynacor Group et d'investir dans une société de traitement du minerai d'or aussi respectée et performante. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour stimuler la croissance et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes", a déclaré M. Gradis.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

