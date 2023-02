Les capacités de traitement intelligent des documents (IDP) de Straive sont présentées dans le Provider Lenstm Intelligent Automation Solutions and Services Report 2022 de l'ISG





SINGAPOUR, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Straive (anciennement SPi Global), leader reconnu dans la fourniture de solutions technologiques pour le contenu, les technologies de l'éducation et les données, a été nommé challenger produit dans le domaine du traitement intelligent des documents (IDP) par la société mondiale de recherche et de conseil en technologie Information Services Group (ISG) dans son rapport Provider Lenstm Intelligent Automation Solutions and Services 2022 pour le Royaume-Uni, et un concurrent de haut rang dans son rapport pour les États-Unis.

ISG Provider Lenstm est un comparateur de fournisseurs de services dirigé par des praticiens. Ses rapports de recherche fournissent des évaluations indépendantes des fournisseurs et une segmentation du comportement d'achat des entreprises.

Les capacités IDP de Straive sont centrées sur sa plateforme propriétaire de gestion des données, Straive Data Platform (SDP). SDP fournit des modules personnalisables d'extraction, d'enrichissement, de transformation et de livraison de données pour tous les types de données (structurées, semi-structurées et non structurées). Les solutions de Straive font appel à des technologies cognitives pour automatiser le traitement des données et fournir des informations exploitables à partir de contenus riches en informations, quel que soit leur format (PDF, e-mails, fichiers Word, rapports annuels, rapports de développement durable, PDF numérisés, images, diagrammes, etc.).

Straive propose un cycle de vie complet de solutions basées sur l'IA, y compris l'ingénierie des données, les opérations, l'analyse et la compréhension, le tout autour d'un noyau d'expertise en ingénierie de l'information pour servir des clients dans de nombreux secteurs, y compris les services d'information, les services bancaires, financiers et les assurances (BFSI), les sciences de la vie, la vente au détail, la logistique, les services juridiques, et bien plus. La société a mis en place une unité de recherche et développement dédiée, Straive Innovation Labs, afin d'intégrer en permanence des solutions de nouvelle génération dans ses offres IDP et de créer des solutions en collaboration avec ses clients.

À ce sujet, Ratan Datta, PDG de Straive, a déclaré : « Avec l'évolution de la production de données et des comportements de consommation, la plupart du contenu qui en résulte demeure semi-structuré ou non structuré. Le traitement de ce contenu nécessitera davantage d'investissements dans le traitement automatisé des données, avec une attention particulière pour l'expertise, la précision et l'efficacité. La présence de Straive dans le rapport ISG Provider Lenstm témoigne de nos capacités IDP et des solutions de données sur lesquelles nous nous concentrons. Nous continuerons à innover, à exceller et à fournir les meilleures solutions du secteur. »

Straive se distingue en se consacrant à la résolution de cas d'utilisation complexes et souvent à forte valeur ajoutée, qui nécessitent une expertise spécialisée dans le domaine. Plusieurs sociétés spécialisées, rompues aux domaines des BFSI, des marchés de capitaux, des sciences de la vie, de la chimie, du biomédical, du développement durable et du droit, entre autres, soutiennent ces efforts. Son expertise pluriannuelle permet à Straive d'atteindre un niveau d'automatisation et d'efficacité nettement plus élevé et de tirer parti de sa plateforme SDP comme d'un outil permettant d'obtenir des résultats commerciaux.

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive est une entreprise de technologie de contenu de premier plan qui fournit des services de données, une expertise spécialisée (SME) et des solutions technologiques dans de multiples domaines, tels que le contenu de recherche, l'apprentissage en ligne/les technologies de l'éducation et les fournisseurs de données/d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multigéographiques réparties stratégiquement dans sept pays : Singapour (siège), l'Inde, les Philippines, les États-Unis, le Nicaragua, le Vietnam et le Royaume-Uni.

