Genexa obtient une exception temporaire pour importer au Canada des médicaments pour enfants contre la douleur et la fièvre afin d'atténuer les pénuries de médicaments en cours





Médicaments à base d'acétaminophène pour les enfants âgés de 2 à 11 ans

ATLANTA, le 16 févr. 2023 /CNW/ - La société Genexa a annoncé aujourd'hui que Santé Canada lui a accordé une exception temporaire pour importer une quantité limitée de son médicament Douleur et fièvre d'enfant (acétaminophène 160 mg par suspension orale de 5 mL) à partir de son réseau d'approvisionnement aux États-Unis. Le médicament Genexa Douleur et fièvre d'enfant est destiné aux enfants âgés de 2 à 11 ans pour abaisser temporairement la fièvre et procurer un soulagement temporaire de divers symptômes du rhume et de la grippe.

Genexa, une société spécialisée dans les médicaments propres, met temporairement son produit Douleur et fièvre d'enfant à la disposition des principaux détaillants du Canada afin de lutter contre les pénuries actuelles d'analgésiques pour enfants dans tout le pays.

« Genexa est fière de soutenir les familles et les enfants canadiens. Comme le besoin d'accès aux médicaments pour enfants a augmenté au Canada, nous sommes heureux de travailler avec Santé Canada pour pouvoir fournir un approvisionnement limité de nos médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants afin d'aider à atténuer les pénuries actuelles », a déclaré David Johnson, PDG et cofondateur de Genexa. « Nous nous engageons à aider nos voisins du Nord et continuons à travailler en étroite collaboration avec Santé Canada pour obtenir une approbation à plus long terme ainsi que pour offrir d'autres formulations et produits au Canada. »

Pour obtenir une liste complète des détaillants au Canada qui vendent le produit Genexa Douleur et fièvre d'enfant, veuillez consulter le site www.genexa.ca. Veuillez appeler ou vérifier en ligne auprès de vos détaillants locaux pour déterminer la disponibilité du produit dans votre région, car la distribution du produit dans les magasins du Canada est en cours.

Pour de plus amples informations concernant l'étiquetage et la posologie de Genexa Douleur et fièvre d'enfant, veuillez consulter le site suivant www.genexa.ca.

Note aux professionnels de la santé :

Genexa Douleur et fièvre d'enfant indique qu'il faut « consulter un médecin » pour connaître la posologie pour les enfants de moins de 2 ans. Nous sollicitons votre soutien pour fournir des conseils en conséquence si vous êtes contactés. Plus d'informations concernant l'étiquetage et le dosage peuvent être trouvées ci-dessous.

À propos de Douleur et fièvre d'enfant:

Le médicament Douleur et fièvre d'enfant de Genexa pour les enfants de 2 à 11 ans est une suspension orale d'acétaminophène à 160 mg par 5 ml au goût de bleuet. Elle contient les ingrédients inactifs suivants : sirop d'agave biologique, arôme de bleuet biologique, eau purifiée, extrait citrique naturel, arôme naturel. Il réduit temporairement la fièvre et les douleurs mineures dues au rhume, à la grippe, aux maux de tête, aux maux de dents et aux maux de gorge. Le produit fourni au Canada est importé des États-Unis.

À propos de Genexa

Fondée par deux papas qui se sont donné pour mission de révolutionner le rayon des médicaments, Genexa fabrique des médicaments contenant les mêmes ingrédients actifs que ceux dont les gens ont besoin, mais sans les ingrédients artificiels dont ils n'ont pas besoin. C'est pourquoi leur entreprise est fondée sur l'engagement de faire passer les gens d'abord. Tous les produits Genexa sont fabriqués selon les normes médicales les plus strictes et ne contiennent pas de colorants artificiels, d'édulcorants artificiels, d'allergènes courants ou d'agents de remplissage artificiels. Ce sont de vrais médicaments, fabriqués proprement. Ce sont de vrais médicaments, fabriqués proprement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation à tous les niveaux, Genexa a été nommée dans la prestigieuse liste des entreprises les plus innovantes du monde par Fast Company en 2022. Découvrez comment Genexa place les gens au-dessus de tout, dans tout ce qu'elle fait, sur www.genexa.ca.

