L'Alliance éolienne de l'Est devient officiellement l'Alliance de l'énergie de l'Est.





Une nouvelle identité pour de grandes visées

CARLETON-SUR-MER, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'Alliance éolienne de l'Est, qui regroupait la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, devient une société en commandite, nommée l'Alliance de l'énergie de l'Est. Concrètement, il s'agit maintenant d'une entité distincte et indépendante qui permet de planifier et de gérer les ressources sur le territoire de manière encore plus agile au bénéfice de l'ensemble des communautés.

Formé de 16 municipalités régionales de comté (MRC), de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, ce partenariat municipal et autochtone regroupe plus de 209 communautés et territoires.

Des retombées pour la communauté

En plus d'être un modèle unique au Québec, la création de l'Alliance de l'énergie de l'Est illustre la volonté de l'organisation de continuer à être le partenaire de choix pour la réalisation de projets égalitaires avec l'industrie. En investissant 50 % des sommes requises, l'Alliance répartit de façon équitable entre ses membres les bénéfices importants liés à l'exploitation.

De grands projets à venir

En participant activement au développement, à la planification et à l'exploitation des projets énergétiques sur son territoire, l'Alliance de l'énergie de l'Est souhaite continuer à répondre aux besoins en énergie et en puissance d'Hydro-Québec. Rappelons que six projets éoliens supplémentaires totalisant 1156 MW ont été soumis lors d'appels d'offres d'Hydro-Québec à l'été 2022, en partenariats égalitaires avec des partenaires privés de l'industrie. Les projets sélectionnés devraient être annoncés prochainement.

L'Alliance de l'énergie de l'Est continue à faire preuve de leadership dans le domaine des énergies renouvelables en élargissant ses activités. Dorénavant, elle pourra participer à des projets de production d'électricité proposant notamment de l'énergie solaire, de petites centrales hydrauliques ou de stockage d'énergie.

Citations

« La création d'une nouvelle structure pour l'Alliance de l'énergie de l'Est s'inscrit dans la volonté continue du milieu de se prendre en main et d'augmenter la participation des différents acteurs, notamment dans les parcs éoliens de l'Est du Québec. Nous nous donnons ainsi les moyens de nos ambitions, en plus de favoriser une meilleure planification du territoire et de ses infrastructures de production et de transport d'énergie. Plus que jamais, l'Alliance est un partenaire incontournable des projets d'énergie renouvelable, de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine ».

- Michel Lagacé, Président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

À propos de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Regroupant 209 communautés et territoires, dont 16 municipalités régionales de comté (MRC), de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance de l'énergie de l'Est permet d'accentuer la participation des communautés dans les parcs éoliens de l'Est du Québec. En plus d'être un partenaire de choix pour la réalisation de projets d'énergie solaire, de petites centrales hydrauliques ou de stockage d'énergie, ce regroupement est partenaire à 50% dans deux parcs éoliens totalisant près de 300 mégawatts (MW).

SOURCE Alliance éolienne de l'Est

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 07:15 et diffusé par :