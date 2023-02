IG Gestion de patrimoine annonce la liquidation de ses fonds communs de la Société de fonds





WINNIPEG, MB, le 16 févr. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui son intention de liquider la Société de fonds Groupe Investors Inc. (la « Société de fonds »). Cela aura une incidence sur sa gamme de fonds de la Société de fonds (les « Fonds »), occasionnant la fusion de chacun des Fonds avec son fonds constitué en fiducie correspondant, avec report d'impôt.

IG estime que la liquidation est dans l'intérêt des investisseurs et investisseuses, du fait que la Société de fonds est assujettie à l'impôt. L'évolution de la législation fiscale et du marché a éliminé bon nombre des avantages dont bénéficiaient auparavant les fonds de la Société de fonds.

Chacun des Fonds ci-dessous fera l'objet d'une fusion avec le fonds constitué en fiducie équivalent, qui sera géré par le même sous-conseiller en placement et qui aura des objectifs de placement substantiellement similaires. Si aucun fonds constitué en fiducie correspondant n'existe actuellement, un fonds sera lancé. Les fusions suivantes auront lieu le 19 mai 2023 ou vers cette date :

Fonds fusionnés Catégorie Actions canadiennes IG Beutel Goodman Catégorie mondiale Métaux précieux IG Mackenzie Catégorie Portefeuille fondamental IG - Équilibré Catégorie mondiale Science et Technologie IG Mackenzie Catégorie Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance Catégorie petite capitalisation internationale IG Mackenzie Catégorie Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance II Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy Catégorie Portefeuille fondamental IG - Croissance Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy II Catégorie Portefeuille fondamental IG - Croissance II Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy III Catégorie Portefeuille fondamental IG - Équilibré Revenu Catégorie Actions étrangères IG Mackenzie Ivy Catégorie Actions canadiennes IG FI Catégorie Actions nord-américaines IG Mackenzie Catégorie Actions canadiennes IG FI II Catégorie Actions nord-américaines IG Mackenzie II Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bissett Catégorie Actions nord-américaines IG Mackenzie III Catégorie Actions canadiennes IG Franklin Bissett II Catégorie Actions nord-américaines IG Mackenzie IV Catégorie Marchés émergents IG JPMorgan Catégorie Actions nord-américaines IG Mackenzie V Catégorie ISR IG Mackenzie Betterworld Catégorie internationale Pacifique IG Mackenzie Catégorie Actions canadiennes IG Mackenzie Catégorie Actions panasiatiques IG Mackenzie Catégorie Marché monétaire canadien IG Mackenzie Catégorie Actions panasiatiques IG Mackenzie II Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie Catégorie Actions américaines IG Mackenzie Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie II Catégorie Actions américaines IG Mackenzie II Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie III Catégorie Actions américaines IG Mackenzie III Catégorie Dividendes IG Mackenzie Catégorie Découvertes É.-U. IG Mackenzie Catégorie Actions européennes IG Mackenzie Catégorie Découvertes É.-U. IG Mackenzie II Catégorie Actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie Catégorie Portefeuille équilibré à risque géré IG Catégorie mondiale IG Mackenzie Catégorie Portefeuille accent croissance à risque géré IG Catégorie mondiale IG Mackenzie II Catégorie Portefeuille de revenu équilibré à risque géré IG Catégorie mondiale IG Mackenzie III Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam Catégorie mondiale IG Mackenzie IV Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam II Catégorie mondiale Produits de consommation IG Mackenzie Catégorie Actions américaines grande capitalisation IG T. Rowe Price Catégorie mondiale Services financiers IG Mackenzie Catégorie privée Actions canadiennes ProfilMC Catégorie mondiale Soins de santé IG Mackenzie Catégorie privée Marchés émergents ProfilMC Catégorie mondiale Infrastructure IG Mackenzie Catégorie privée Actions internationales ProfilMC Catégorie mondiale Ressources naturelles IG Mackenzie Catégorie privée Actions américaines ProfilMC

Les titulaires des Fonds au 17 février 2023 recevront une lettre d'avis aux investisseurs et investisseuses le ou vers le 14 mars. Aucune mesure n'est requise de leur part. IG assumera tous les frais et les dépenses liés aux fusions.

