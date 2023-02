Histoires à dormir dehors 2





MONTRÉAL, 16 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le grand succès de son premier ouvrage, « Histoires à dormir dehors », l'auteur et intrépide voyageur Jonathan B. Roy présente la suite de ses épiques aventures cyclistes. Dans « Histoires à dormir dehors 2 », il raconte un périple de 20 000 km, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud, en passant par la Chine et le Japon. Il livre un récit humaniste teinté d'humour et de poésie, reflet du regard curieux et bienveillant qu'il porte à ce monde contrasté et passionnant.



Histoires à dormir dehors 2 ? 20 000 km à vélo, de l'Asie à l'Amérique du Sud est édité par Vélo Québec Éditions et est disponible en librairie ou en ligne (www.velo.qc.ca/dormirdehors2) au coût de 39,95 $, dès aujourd'hui. L'ouvrage comporte 312 pages ponctuées de magnifiques photos.

Sur les chemins de terre, sur les accotements de métropoles ou sur de longues routes désertes, Jonathan B. Roy pédale plus lentement que son ombre et suscite curiosité, admiration ou stupéfaction. Sous le déluge, dans une chaleur torride ou avec un vent de face à 100 km/h, il traverse les frontières tant géographiques que sociales. Il embarque sur un porte-conteneurs a? Singapour, passe la nuit dans un love hotel en Corée du Sud, croise Wayne Gretzky en Chine et un puma dans les Andes, dîne à la table d'un milliardaire au Brésil et s'enfonce dans les entrailles d'une mine en Bolivie. Quand il ne plante pas sa tente au bord de la route, il goûte à l'hospitalité locale, cherchant à rencontrer « le bon monde » qui jalonne ses chemins de traverse.

À propos de l'auteur

Jonathan B. Roy a du talent pour faire d'une idée folle un projet qui se réalise au-delà de ses attentes : parcourir 40 000 km à vélo dans 40 pays pendant 4 ans. Du talent aussi pour s'interroger sur ce qui l'entoure et en rapporter un témoignage captivant. Le plus aventurier des diplômés en droit et en génie donne des conférences en français, en anglais et en espagnol. Il écrit également des reportages, notamment pour Vélo Mag, et réalise des vidéos où le vélo n'est jamais bien loin. À l'automne 2021, il a été sélectionné parmi 314 000 candidats dans le monde pour le programme « Live Anywhere on Airbnb », qui lui procure pendant un an le logement de son choix.

À propos de Vélo Québec Éditions

La maison d'édition, créée en 1984, se spécialise dans les livres, guides et cartes dans les domaines du vélo, du sport, du plein et du tourisme. Elle publie également Vélo Mag, le plus important magazine de vélo au Canada, ainsi que le magazine Québec Science.

Renseignements

Vélo Québec Éditions

Stéphanie Couillard - Conseillère, relations de presse et marketing

514-942-0743

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d406b85c-abc4-492b-a594-e808ef16d43d

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 07:00 et diffusé par :