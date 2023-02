Bornes Québec : première entreprise à joindre le nouveau programme d'affiliation du Circuit électrique





VICTORIAVILLE, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Bornes Québec s'associe au Circuit électrique d'Hydro-Québec pour accroitre l'accès à des bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. Le spécialiste en solutions de bornes de recharge devient ainsi la première entreprise privée à joindre le nouveau programme d'affiliation du Circuit électrique.

Bornes Québec se réjouit de cette nouvelle étape. « Nous sommes extrêmement fiers qu'Hydro-Québec nous ait choisis pour démarrer leur nouveau programme d'affiliation avec notre modèle de bornes EVeratm. Ce partenariat démontre toute la confiance, l'expertise et la fiabilité que Bornes Québec a développées au cours des dernières années », lance Guy Lamarche, le directeur général de Bornes Québec.

Accélérer le développement

Avec ce programme de bornes affiliées, le Circuit électrique d'Hydro-Québec souhaite accélérer le déploiement des bornes de niveau 2 pour augmenter l'accessibilité aux stations de recharge publique. Bien qu'elles soient différentes en apparence et en technologie de gestion de câbles, ces nouvelles bornes installées dans des stationnements extérieurs des centres urbains proposent la même qualité de service que l'ensemble du réseau.

« Avec l'arrivée d'un grand nombre de véhicules électriques sur nos routes au cours des prochaines années, il nous faudra augmenter la cadence de déploiement de bornes de recharge. Le lancement de ce programme d'affiliation, avec Bornes Québec comme premier partenaire, nous aidera à répondre à la demande et assurer une meilleure expérience pour les électromobilistes. », mentionne France Lampron, la directrice générale du Circuit électrique Hydro-Québec.

Une centaine de bornes

Dans le cadre de ce projet pilote, une centaine de bornes EVeraTM de Bornes Québec devraient être ajoutées au Circuit électrique dès cette année. D'ailleurs, toutes les bornes EVeraTM déjà installées dans les villes et les endroits publics pourront joindre la plateforme du Circuit électrique au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Câbles rétractables

La structure de gestion des câbles intégrés EVeraTM de Bornes Québec présente une technologie avant-gardiste grâce à ses câbles rétractables. Sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité sont très appréciées des propriétaires de véhicules électriques. Les modèles d'infrastructures de recharge EVeraTM peuvent convenir aux espaces de stationnement publics, privés et même le long des rues. Elles s'intègrent parfaitement à un environnement urbain.

L'ajout de Bornes Québec à la plateforme du Circuit électrique génère également de nouvelles opportunités de visibilité pour les entreprises puisqu'elles sont complètement personnalisables.

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 4 120 bornes de recharge publiques, dont plus de 760 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province.

À propos de Bornes Québec

Bornes Québec est spécialisée dans les solutions de bornes de recharge rapides et intelligentes pour véhicules électriques. Son service d'accompagnement personnalisé vise à faciliter l'achat, l'installation et l'utilisation de bornes de recharge. Bornes Québec collabore notamment avec les villes, les compagnies de transports et les entreprises pour l'électrification des transports. Son équipe d'expert-conseil rassemble des ingénieurs, des électriciens, des analystes de données, des comptables et des spécialistes en demandes de subvention. De la borne résidentielle à la conception et à l'implantation de projets d'électrification d'immeubles commerciaux, de parcs immobiliers et d'autres projets d'envergure, Bornes Québec est la solution. Consultez la carte interactive pour repérer les bornes de recharge en service.

