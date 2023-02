Sopra Steria recrute près de 4 400 collaborateurs en France en 2023





PARIS, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce le recrutement de près de 4 400 collaborateurs en 2023 pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique.

Les jeunes au coeur de la stratégie de recrutement de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur du secteur numérique, annonce recruter près de 4 400 collaborateurs, dont 2 500 jeunes diplômés en CDI. Le Groupe propose également près de 600 contrats d'alternance et 700 stages.

Pour accompagner ses clients dans leurs stratégies numériques, Sopra Steria recrute des profils diversifiés, en particulier parmi les jeunes talents. Issus d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et de cursus universitaires techniques (bac+5), ces collaborateurs mettront leurs compétences au service de secteurs variés, tels que l'aéronautique et le spatial, le secteur public, les services financiers, la défense et la sécurité, l'énergie, les industries, les télécoms, l'automobile, l'immobilier ou encore la santé.

Sopra Steria recherche notamment des Solution Builders (développeurs, Tech Lead, etc.), des ingénieurs Système & Réseaux, des Business Analysts, des consultants fonctionnels/Cloud/Cyber, des architectes et des Project Managers.

« Nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de travailler sur des projets d'envergure pour des clients prestigieux, dans une entreprise qui favorise l'esprit d'entreprendre et l'innovation. Nous souhaitons également recruter plus de femmes, comme des développeuses et des architectes, tout particulièrement en cybersécurité, un secteur encore peu féminisé. », déclare Perrine Dufros, Directrice Ressources Humaines de Sopra Steria.

Des initiatives pour faciliter l'insertion professionnelle dans la Tech

Pour promouvoir les métiers du numérique auprès de publics éloignés de la Tech, Sopra Steria a mis en place des dispositifs de reconversion. La Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle (POEI), en partenariat avec Pôle Emploi, permet notamment d'acquérir les compétences requises pour des postes tels que développeur Java, Big Data ou Devops. En 2023, le Groupe prévoit de recruter près de 500 collaborateurs en reconversion.

Le Groupe s'est également engagé aux côtés de l'association Diversidays, de l'EFREI et du CFA Afia à recruter et former une promotion d'alternants de niveau Bac+2 au métier de « Concepteur-développeur » orienté Java, afin d'obtenir un niveau Bac+3.

Des recrutements pour soutenir le numérique responsable

Afin d'aider ses clients dans leur démarche de décarbonation, Sopra Steria les accompagne dans la mise en place d'initiatives au service des enjeux sociaux et environnementaux. Pour répondre à ces besoins toujours croissants et allier vision prospective et excellence opérationnelle, le Groupe prévoit de recruter une cinquantaine de consultants spécialisés pour son cabinet de conseil, Sopra Steria Next.

« Nos clients nous sollicitent de plus en plus pour répondre à leurs enjeux de durabilité. C'est pourquoi nous recherchons notamment des collaborateurs souhaitant développer des solutions digitales éco-responsables et concevoir des solutions numériques au service d'une performance responsable. », explique Perrine Dufros.

Les objectifs de recrutement de Sopra Steria en France en chiffres :

4 400 recrutements prévus en 2023, dont :

- 3 100 CDI ;

- 600 contrats d'alternance?;

- 700 stages.

450 recrutements de consultants pour le cabinet de conseil Sopra Steria Next ;

500 recrutements de profils en reconversion ;

80 % des recrutements sont prévus en régions ;

20 % des recrutements prévus concernent l'Ile-de- France .

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

