Sensormatic Solutions de Johnson Controls présente les solutions numériques qui définiront l'avenir du commerce de détail au salon EuroShop 2023

Sensormatic Solutions, le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, participera au salon EuroShop pour y présenter ses nouvelles solutions d'analyse basées sur les résultats intégrées à Sensormatic IQ, la plateforme de gestion des opérations de commerce de détail qui favorise les expériences client connectées et intelligentes.

« Ces dernières années, les préférences des consommateurs ont évolué et les détaillants ont fait preuve d'une flexibilité exceptionnelle face à un secteur en pleine mutation », a déclaré Kevin Viravec, président de Sensormatic Solutions. « Les premiers investissements dans la transformation numérique ont révélé les avantages de la stratégie reposant sur les données aux détaillants et leur ont montré comment ces informations pouvaient stimuler l'expérience client tout en renforçant l'excellence opérationnelle. »

Sensormatic IQ constitue le fondement de l'ensemble des informations et des solutions basées sur les résultats de Sensormatic Solutions. La plateforme regroupe les données de ses plateformes déjà existantes et a recours à des technologies avancées d'intelligence artificielle (IA) et de vision assistée par ordinateur pour contribuer à répondre aux besoins évolutifs des détaillants et de leurs clients. Au salon EuroShop 2023, Sensormatic présentera des solutions qui aideront les détaillants à poursuivre les objectifs suivants :

Faciliter le commerce unifié. Le suivi des inventaires offre la rapidité et l'agilité que les consommateurs attendent des plateformes de commerce unifié de classe mondiale. Grâce à la technologie de l'identification par radiofréquence (RFID) connectée au cloud, les détaillants peuvent assurer le suivi des marchandises depuis l'usine, jusqu'au magasin et obtenir des informations qui permettent de rationaliser les expériences omnicanales et de garantir la disponibilité des produits.

Pour en savoir plus sur les solutions de suivi d'inventaires, de prévention et de responsabilité en matière de pertes, d'expérience client et d'excellence opérationnelle de Sensormatic Solutions, rendez-vous au stand C01 dans le hall 6 du parc des expositions de Düsseldorf du 26 février au 2 mars 2023 et suivez #Sensormatic sur Twitter et LinkedIn. Pour demander une visite de stand ou d'entretien avec un gestionnaire de compte, rendez-vous sur la page EuroShop de Sensormatic Solutions.

À propos de Johnson Controls

Chez Johnson Controls (NYSE : JCI), nous transformons les environnements au sein desquels les gens vivent, travaillent, apprennent et se divertissent. Leader mondial des bâtiments sains, durables et intelligents, notre mission consiste à réimaginer la performance des bâtiments au service des individus, des lieux et de la planète.

Fiers d'une histoire exceptionnelle de près de 140 ans d'innovation, nous concevons l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, les centres de données, les aéroports, les stades, les sites de fabrication et bien d'autres grâce à OpenBlue, notre offre numérique exhaustive.

À l'heure actuelle, une équipe internationale de 100 000 spécialistes dans plus de 150 pays permet à Johnson Controls de proposer le plus vaste portefeuille de logiciels et de technologies de construction, ainsi que les solutions de service de certaines des marques les plus fiables du secteur.

Rendez-vous sur http://www.johnsoncontrols.com pour de plus amples informations et suivez @Johnson Controls sur les réseaux sociaux.

À propos de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions est le principal portefeuille mondial de solutions de vente au détail de Johnson Controls, qui favorise l'excellence opérationnelle à grande échelle et fait naître un engagement client connecté et intelligent. Sensormatic IQ, notre plateforme d'exploitation numérique et intelligente, regroupe l'ensemble du portefeuille de Sensormatic Solutions, données de tiers comprises, afin de fournir des perspectives inégalées en matière d'expérience client, de visibilité des inventaires, de prévention des pertes et d'efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe comme l'IA et l'apprentissage automatique. Tout ceci permet aux détaillants de réagir sur la base de résultats prescriptifs et prédictifs basés sur les données pour appréhender l'avenir en toute confiance. Rendez-vous sur Sensormatic Solutions ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

