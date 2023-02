Des travailleurs de Starbucks à Vancouver se joignent au Syndicat des Métallos





Les employés du magasin de Starbucks de Dunbar Street à Vancouver ont voté en faveur de se joindre au Syndicat des Métallos afin de prendre position pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.

« J'ai choisi de devenir membre du Syndicat des Métallos pour améliorer la sécurité au travail, recevoir un meilleur salaire dans le climat économique actuel et exiger de meilleurs niveaux de dotation du personnel afin de protéger la santé mentale de nos partenaires », affirme Frédérique Martineau, un partenaire du Starbucks de Dunbar Street.

« Starbucks Dunbar est un magasin confortable et chaleureux lorsqu'il fonctionne bien, et je voulais protéger cela, pour nos clients et pour mes partenaires. L'un de mes aspects préférés en tant que barista est que je peux échanger avec les clients. En améliorant la sécurité, la santé mentale et la dotation du personnel, nous pouvons continuer à établir ces liens et à dialoguer avec nos clients », ajoute Frédérique Martineau.

Les travailleuses et travailleurs du magasin de Dunbar Street estiment qu'ils méritent mieux afin d'améliorer le moral, et se joindre à un syndicat était le seul moyen de s'assurer que leur voix était entendue.

« Cette expérience de syndicalisation a été très positive, car elle nous a tous donné l'occasion de réfléchir et nous a rapprochés en tant qu'équipe. J'attends avec impatience ces améliorations et un meilleur moral pour les baristas », fait valoir Frédérique Martineau.

Il s'agissait d'une accréditation syndicale automatique obtenue grâce au nouveau processus d'accréditation en une seule étape mis en place par le gouvernement NPD de la Colombie-Britannique. Les 22 travailleuses et travailleurs du magasin deviendront membres de la section locale 2009 des Métallos, qui représente des travailleurs de diverses industries de la région des basses-terres continentales de la C.-B. et de l'île de Vancouver.

« L'accréditation syndicale au magasin de Starbucks de Dunbar Street a montré que grâce à l'action collective et à leur courage, les travailleuses et travailleurs peuvent apporter un réel changement pour améliorer leur vie professionnelle. La victoire d'aujourd'hui doit servir d'avertissement à Starbucks, prouvant que les travailleurs ont le pouvoir de faire une différence et qu'ils ne doivent pas être pris pour acquis », fait valoir Scott Lunny, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien.

« Je sais que ces travailleuses et travailleurs ont travaillé sans relâche pour que cette accréditation se produise. Ils ont travaillé fort pour sensibiliser les membres de leur groupe au fait qu'ils peuvent exercer leur droit très important de se faire entendre pour obtenir un lieu de travail qui les valorise. J'ai hâte de veiller à ce que ces travailleuses et travailleurs obtiennent une première convention collective qui leur permettra de se faire entendre et d'obtenir le respect qu'ils méritent », ajoute Scott Lunny.

Le magasin de Dunbar Street devient le quatrième magasin Starbucks syndiquée en Colombie-Britannique. Les Métallos représentent également les travailleurs de Starbucks dans les magasins de Surrey, Langley et Victoria en Colombie-Britannique ainsi qu'à Calgary et Sherwood Park en Alberta.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

