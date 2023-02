HUBUC lance P1, un moteur logiciel processeur-émetteur de cartes de paiement global, et devient Mastercard Network Enablement Partner.





HUBUC, société fintech de premier plan, annonce la disponibilité immédiate de son processeur et émetteur de cartes de paiement révolutionnaire, une plateforme certifiée par Mastercard qui rend l'émission de cartes plus facile que jamais.

La plateforme est dotée d'une scalabilité globale et d'une connectivité plug-and-play, ce qui permet aux institutions financières et aux fintechs d'améliorer l'expérience de leurs clients et de proposer des cas d'utilisation innovants pour les cartes de paiement, en seulement quelques semaines.

HUBUC a décidé de construire en interne P1, un nouveau processeur-émetteur, lorsque les processeurs existants se sont avérés fonctionner sur une technologie héritée des années 1960 et fournir des fonctionnalités obsolètes.

L'engagement de HUBUC avec P1 est d'apporter des performances ultra-rapides, une mise en oeuvre allégée et une architecture microservices qui permet l'évolutivité et l'innovation pour les années à venir.

La plateforme cloud offre des fonctionnalités clés, telles que le contrôle des dépenses au niveau de la carte, le reporting réglementaire de l'émetteur, le traitement cloud pour une plus grande scalabilité, ainsi qu'une excellente expérience pour les développeurs avec Public Sandbox et la spécification OpenAPI.

En outre, la plateforme offre une authentification renforcée des clients pour une sécurité accrue contre la fraude, et est conforme aux normes GDPR, PSD2 et PCI DSS 3.2 Level 1.

Le puissant moteur processeur-émetteur de la plateforme est l'infrastructure ultime pour innover avec un produit Mastercard et générer de nouvelles sources de revenus, améliorer les coûts unitaires et devenir une entreprise leader dans n'importe quel secteur.

Les clients de P1 comme Coverflex sont un bon exemple de la façon dont on peut tirer parti des services HUBUC. La solution de Coverflex permet à une entreprise de concevoir une rémunération mieux personnalisée pour ses employés, comme une assurance maladie, une indemnité de repas, des avantages secondaires et des remises, en regroupant plusieurs fournisseurs. Cette année, Coverflex a récemment levé 15 millions d'euros en série A, afin de continuer à développer sa base de clients existante de plus de 3 600 entreprises, dont Santander, Natixis, OysterHR, Bolt, Emma, Revolut et Smartex.

Dans un communiqué, Miguel Amaro, PDG de Coverflex, a déclaré : "Chez Coverflex, nous nous dévouons à fournir des avantages pour le personnel à la pointe de la technologie via une carte à puce à nos clients en Europe. Notre priorité est d'améliorer le coût unitaire et l'évolutivité de nos cartes, et nous sommes ravis d'annoncer que notre partenariat avec HUBUC nous a permis d'atteindre cet objectif. Travailler avec des leaders de l'industrie comme Ignacio et Hasan a été une expérience très enrichissante, qui nous a permis d'élargir nos connaissances et notre compréhension du monde des paiements. Cette collaboration nous a permis d'améliorer considérablement notre proposition à nos clients, en offrant une efficacité accrue et une meilleure expérience utilisateur pour nos titulaires de cartes."

Les responsables de HUBUC innovent depuis des années dans le secteur de la fintech et apportent leur expérience de développement d'infrastructures financières à travers l'Europe pour les faire évoluer au niveau mondial.

HUBUC est soutenu par certains des meilleurs capital-risqueurs et opérateurs du secteur, tels que Y Combinator, Jeffrey Katzenberg (associé directeur de WndrCo, ancien président de Walt Disney Studios et DreamWorks Animations), Runa Capital, Village Global, Eric Yuan (Zoom), John Lilly (Mozilla), Immad Akhund (Mercury), John Bautista (Orrick), Charles Delingpole (ComplyAdvantage), entre autres.

