FIRMENICH ENREGISTRE UNE FORTE PERFORMANCE AU PREMIER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2023





Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires[1] et de plus de 7 % de l'EBITDA ajusté[1] en dépit d'un contexte de forte inflation et de volatilité des taux de change

GENÈVE, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Firmenich International SA ("Firmenich"), la plus grande société privée de parfums et d'arômes au monde, annonce ses résultats semestriels pour le semestre clos le 31 décembre 2022.

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires de 2 440 millions de francs suisses, en hausse de 11,5 % à taux de change constant.

EBITDA ajusté de 440 millions de francs suisses, en hausse de 7,3 % à taux de change constant.

Marge d'EBITDA ajusté de 18,0 %, malgré un impact négatif de 170 points de base dû à des conditions macroéconomiques difficiles liées aux variations de taux de change et un impact négatif de 90 points de base dû à la dilution mathématique de l'inflation, déduction faite des augmentations de prix.

Flux de trésorerie disponible, ajusté de l'impact des dépenses non récurrentes liées à la fusion DSM-Firmenich, de 11 millions de francs suisses, fortement impacté par les niveaux de stocks élevés maintenus tout au long du premier semestre de l'exercice pour préserver les niveaux de service à la clientèle et assurer la sécurité de l'approvisionnement.

Chiffre d'affaires record et fort EBITDA ajusté malgré un contexte d'inflation et de taux de change volatils.

Continuer à être le leader du secteur en termes de croissance du chiffre d'affaires et à gagner des parts de marché, avec une forte dynamique de croissance dans les segments de Perfumery & Ingredients et de Taste & Beyond , grâce à une contribution équilibrée des volumes, du mix et des prix.

et de , grâce à une contribution équilibrée des volumes, du mix et des prix. Croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions, et forte dynamique dans les zones géographiques clés, notamment en Inde (+23,6 %), en Chine (+18,3 %) et en Europe (+16,6 %) à taux de change constant.

« Firmenich a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de l'exercice 2023, soutenue à la fois par l'excellence de notre service client et par notre modèle commercial diversifié et durable. Ces réalisations s'inscrivent dans un contexte inflationniste difficile, notamment pour les matières premières et l'énergie. Nous sommes fiers de notre leadership dans le domaine scientifique et de la reconnaissance de nos progrès de classe mondiale en tant qu'entreprise responsable. Cet engagement en faveur de la durabilité demeure au coeur de notre stratégie à long terme », a déclaré Patrick Firmenich, Président du conseil d'administration.

« Au cours du premier semestre de l'exercice 2023, nous avons continué à démontrer l'excellence et l'agilité de notre exécution dans des conditions de marché particulièrement volatiles. Nous sortons renforcés dans nos principaux segments d'activité grâce à notre engagement pour la créativité, l'innovation et un service client exemplaire », a déclaré Gilbert Ghostine, Directeur général de Firmenich.

Faits marquants opérationnels

L'agilité de notre exécution dans des conditions macroéconomiques et géopolitiques difficiles nous a permis de renforcer nos positions au sein de toutes nos divisions, grâce à la qualité constante de nos services, à l'excellence de notre créativité et à nos investissements continus dans l'innovation, dans les segments en croissance et dans les zones géographiques clés.

Nous avons continué à tirer parti de nos investissements dans des offres différenciées et des segments clés en croissance, notamment Sugar Reduction, Naturals & Renewable Ingredients, Plant-based Foods, Clean & Responsible Fragrances et Digital Channels .

et . Nous avons pris des mesures tarifaires proactives pour atténuer les pressions inflationnistes, mises en oeuvre en partenariat avec nos clients.

Nous avons lancé de nouvelles innovations offrant des performances supérieures et des avantages actifs à nos parfums, notamment l'encapsulation de parfum PopScent® Eco Max désormais fabriquée exclusivement avec des ingrédients 100 % biodégradables[2] , et la palette enrichie de parfums de nouvelle génération HaloScent®. Ces nouvelles technologies maximisent la durée de vie des parfums.

désormais fabriquée exclusivement avec des ingrédients 100 % biodégradables[2] , et la palette enrichie de parfums de nouvelle génération HaloScent®. Ces nouvelles technologies maximisent la durée de vie des parfums. Nous avons été inclus en janvier 2023, pour la deuxième année consécutive, dans le rapport annuel « Innovation Momentum : The Global Top 100 » de LexisNexis®. Le Top 100 reconnaît les entreprises qui proposent des solutions innovantes aux défis d'aujourd'hui tout en travaillant aux avancées de la propriété intellectuelle qui permettront de nouvelles percées.

de LexisNexis®. 100 reconnaît les entreprises qui proposent des solutions innovantes aux défis d'aujourd'hui tout en travaillant aux avancées de la propriété intellectuelle qui permettront de nouvelles percées. Nous avons progressé dans la réalisation de nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 2025 et 2030. Nous avons obtenu la note triple A du CDP pour la cinquième année consécutive, ce qui fait de nous l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu cette note. Nous avons obtenu une note de risque ESG de 7,5 points de Sustainalytics, ce qui nous place au 51e rang sur plus de 15 500 entreprises évaluées dans le monde et au premier rang dans le secteur.

2030. Nous avons obtenu la note triple A du CDP pour la cinquième année consécutive, ce qui fait de nous l'une des deux seules entreprises au monde à avoir obtenu cette note. Nous avons obtenu une note de risque ESG de 7,5 points de Sustainalytics, ce qui nous place au 51e rang sur plus de 15 500 entreprises évaluées dans le monde et au premier rang dans le secteur. Nous avons obtenu à nouveau la certification mondiale EDGE « Move » pour l'égalité des sexes en janvier 2023. En outre, nous avons reçu la plus haute certification EDGE « Lead » au Brésil et au Mexique pour nos efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous sommes la première entreprise de notre secteur et la septième au monde à atteindre ce niveau.

Performance du premier semestre 2023

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires a atteint 2 440 millions de francs suisses, soit une hausse de 10,5 %[3] . Les acquisitions ont contribué à hauteur de 21 millions de francs suisses, soit +1,0 point de pourcentage, à la croissance du chiffre d'affaires, conduisant à une croissance de 11,5 % à taux de change constant, tirée par à une contribution équilibrée des effets volume/mix et des effets prix. Les variations de taux de change ont eu un impact défavorable de -58 millions de francs suisses ou -2,6 points de pourcentage, principalement en raison de l'impact défavorable du franc suisse fort, en particulier par rapport à l'euro. En conséquence, la croissance reportée du chiffre d'affaires ressort à 8,9 % par rapport à l'année précédente.

Taste & Beyond a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 13,3 %, l'une des meilleures du secteur, grâce à une contribution équilibrée des effets volume/mix et des effets prix dans tous les segments ainsi qu'aux initiatives stratégiques. Les acquisitions ont contribué à hauteur de +2,9 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui a conduit à une croissance de 16,2 % à taux de change constant. Nous avons accéléré notre développement de partenariats stratégiques avec nos clients clés, afin de les aider à gagner le coeur et l'esprit des consommateurs grâce à nos forces en matière d'innovation, de connaissance des consommateurs, de produits naturels, et en particulier de solutions « beyond taste », alors que nous continuons à conduire la transformation des régimes alimentaires.

Le chiffre d'affaires de la division Perfumery & Ingredients a augmenté de 9,1 %, tiré par la forte croissance des activités Fine Fragrance et Ingredients, tandis que Consumer Fragrances a retrouvé un rythme de croissance à un chiffre. Fine Fragrance a enregistré une croissance de 20,2 %, la meilleure de l'industrie, grâce à un solide pipeline d'innovations répondant aux besoins des clients ainsi qu'à notre leadership dans le segment prestige. Dans l'activité Ingredients, nous avons poursuivi sur notre lancée, avec une croissance robuste du chiffre d'affaires dans l'ensemble du portefeuille, soutenue par de mesures fortes d'augmentation de prix et une demande soutenue de la part des clients.

Notre diversification géographique est l'une de nos forces et nous avons enregistré une croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions, plus particulièrement dans les zones géographiques clés, y compris en Inde (+23,6 %), en Chine (+18,3 %) et en Europe (+16,6 %), à taux de change constant.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté a atteint 440 millions de francs suisses, une baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente à taux de change courant. Les variations de taux de change, par rapport aux taux de l'année précédente, ont eu un impact négatif de -54 millions de francs suisses sur l'EBITDA ajusté. À taux de change constant, l'EBITDA ajusté a augmenté de 7,3 %.

La marge d'EBITDA ajusté ressort à 18,0 %, en baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, expliquée essentiellement par un impact de variation de change défavorable de 170 points de base et un impact négatif de 90 points de base de dilution mathématique due à l'inflation, déduction faite des augmentations de prix.

Nous avons été confrontés à un environnement particulièrement difficile, notamment en ce qui concerne les pressions inflationnistes sur le coût des matières premières et de l'énergie. Nous avons pris des mesures de manière proactive pour atténuer l'impact négatif sur les marges, y compris à travers la mise en place de nouvelles augmentations de prix et l'application d'une surcharge énergétique, tout en maintenant nos meilleurs niveaux de service. Notre agilité dans l'exécution et notre capacité d'adaptation nous ont permis de faire face aux conditions volatiles du marché et de continuer à répondre à la demande croissante de nos clients dans toutes les régions du monde. Malgré ces conditions de marché volatiles, nous avons continué à investir dans l'innovation et dans les piliers de notre croissance future, en maintenant nos dépenses en recherche et développement à 8,6 % du chiffre d'affaires.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible, ajusté de l'impact des décaissements de charges non récurrentes liées à la fusion DSM-Firmenich, s'est élevé à 11 millions de francs suisses, contre 162 millions de francs suisses l'année précédente. Y compris l'impact des décaissements de charges non récurrentes liées à la fusion DSM-Firmenich, soit 28 millions de francs suisses, le flux de trésorerie disponible reporté était négatif de 17 millions de francs suisses,

La baisse du flux de trésorerie disponible s'explique principalement par une variation défavorable du besoin en fonds de roulement, directement liée à l'augmentation de 172 millions de francs suisses des niveaux de stocks nécessaires pour préserver les niveaux de service aux clients et assurer la sécurité de notre approvisionnement. En outre, la forte performance du chiffre d'affaires à la fin du deuxième trimestre a entraîné une augmentation du niveau des créances clients.

Nous prévoyons un rebond de la conversion de cash au cours du second semestre de l'exercice, à mesure que les niveaux de stocks se normaliseront. Au cours du second semestre de l'exercice 2023, nous nous concentrerons sur le maintien d'une génération de trésorerie saine, conformément à notre engagement à maintenir une notation de crédit de niveau strong investment grade.

Entreprise responsable

L'activité responsable fait partie intégrante des valeurs de Firmenich et constitue une source de confiance et de différenciation pour nos clients. Nous aspirons à la création de valeur durable pour toutes nos parties prenantes, aujourd'hui et pour les générations à venir, à travers nos activités commerciales et tout au long de notre chaîne de valeur.

Nous avons poursuivi nos efforts pour placer la barre toujours plus haut en matière d'ESG. À la fin du premier semestre de l'exercice, Firmenich a reçu la note triple « A » du CDP pour la cinquième année consécutive, l'une des deux seules entreprises au monde à y parvenir. Firmenich a également reçu l'approbation de la Science Based Targets Initiative (SBTi) pour son objectif d'émissions nettes nulles, ce qui en fait l'une des premières entreprises au monde à recevoir l'approbation de la SBTi.

Firmenich bénéficie d'une notation de risque ESG de 7,5 points de la part de Sustainalytics, ce qui la place au 51e rang sur plus de 15 500 entreprises évaluées dans le monde, et au 1er rang dans le secteur de la chimie. Nous disposons également de la note de durabilité EcoVadis la plus élevée, Platine, avec un score de 88/100, ce qui place le groupe dans le top 1 % des plus de 85 000 entreprises évaluées dans le monde depuis 2009, et le leader de son secteur. En janvier 2023, nous avons reçu une nouvelle certification Global EDGE « Move ». En outre, nous avons reçu la plus haute certification EDGE « Lead » au Brésil et au Mexique pour nos efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, la première entreprise de notre secteur et la septième au monde à atteindre ce niveau.

Fusion DSM-Firmenich

Le 31 mai 2022, DSM et Firmenich ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de regroupement d'entreprises afin de créer le premier partenaire de création et d'innovation dans le domaine de la nutrition, de la beauté et du bien-être. Veuillez consulter le site www.creator-innovator.com pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet de rapprochement.

À propos de Firmenich

Firmenich, la plus grande société privée de parfums et de goûts au monde, a été fondée à Genève, en Suisse, en 1895, et est une entreprise familiale depuis 128 ans. Firmenich est une société interentreprises spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Réputée pour l'excellence de sa recherche, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients des innovations en matière de formulation, une large palette d'ingrédients et des technologies exclusives telles que la biotechnologie. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de francs suisses au cours de l'année civile se terminant le 31 décembre 2022.

[1] A taux de change constant

[2] tous les composants de la paroi polymère sont des matériaux facilement biodégradables ou d'origine naturelle. D'origine naturelle comme défini par la norme ISO 16128

[3] Sauf indication contraire, les comparaisons de la croissance du chiffre d'affaires sont effectuées sur une base organique à taux de change constant, comme défini dans la section Mesures alternatives de performance du rapport semestriel, par rapport à la même période de l'année précédente.

