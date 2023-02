AEROSPACE AFRICAN FORUM Le premier forum des décideurs dédié à l'aéronautique en Afrique





Aujourd'hui, à Casablanca au Maroc, se tient la première grande plateforme de rencontres des décideurs de l'Afrique, du monde de l'aéronautique, de la défense et des mobilités durables.

Autour de la thématique centrale : « sustainable mobility », l'Afrique réunit les grands acteurs de la filière aéronautique pour débattre et éclairer les enjeux du futur de l'aéronautique en Afrique.

Parmi les principales tables-rondes, Abdelhamid Addou, CEO de Royal Air Maroc, Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, Yvonne Makolo, CEO de Rwandair et Présidente du Board of Governors IATA, et Mesfin Tasew, CEO d'Ethiopian Airlines, débattront sur le paysage économique du transport aérien d'après crise.

Les grands industriels présents, dont Jean-Paul Alary, CEO de Safran Aircraft Engines, Sabine Klauke, CTO de Airbus, et Mike Sinnett, VP & GM of Product Development de Boeing, reviendront sur les avancées technologiques et les perspectives de l'avion décarboné.

Autres sujets mis en avant : la militarisation de l'espace et les enjeux africains de la sécurité aérienne avec, en autres, la participation d'Hervé Derrey, CEO de Thales Alenia Space et de Poppy Khoza, DG de la South Africa Civil Aviation Authority.

Enfin, les programmes de formation technique de la jeunesse des pays africains aux métiers de l'aéronautiques est au centre des préoccupations du forum.

Cette première édition de ce forum aura vu également, la participation remarquée de Riad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc et de Nasser Kamel, secrétaire-général de l'Union pour la Méditerranée.

L'originalité de ce forum réside dans son format qui permet d'accéder aux grands décideurs de la filière aérospatiale. En moins d'une journée intense, l'Aerospace African Forum réussit à regrouper, sans intermédiaire, l'ensemble des décideurs et les principaux acheteurs du continent africain concernés par les mobilités. Casablanca 2023 est d'ores et déjà, l'évènement de référence du débat d'idées et de partage d'expériences pour construire le marché africain de l'aéronautique et de l'espace civile et militaire de demain.

Suivez les débats en direct live :

Twitter: https://twitter.com/AfricaAerospace?s=20&t=nZNLdcy6rKzEqEINoRKTdA

Facebook :https://www.facebook.com/AerospaceAfricanForum/?mibextid=ZbWKwL

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 16 février 2023 à 00:05 et diffusé par :