AHF déclare que l'enquête sur les origines du COVID-19 doit se poursuivre





À la suite d'un rapport de Nature selon lequel l'Organisation mondiale de la santé prévoyait d'abandonner la deuxième phase de son enquête sur les origines du COVID-19 et d'une réfutation rapide par l'OMS qu'elle était toujours en cours, AHF appelle l'institution de santé mondiale à poursuivre son enquête et à rendre sa position absolument claire.

Nature a indiqué mardi que « l'OMS a discrètement suspendu la deuxième phase de son enquête scientifique très attendue sur les origines de la pandémie de COVID-19, citant les difficultés actuelles liées aux tentatives de mener des études cruciales en Chine ». Maria Van Kerkhove de l'OMS a réfuté cela mercredi, déclarant que : « ... l'OMS n'a pas abandonné l'étude des origines du COVID-19. Nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas. »

« Retarder ou annuler l'enquête sur les origines du COVID-19 serait une décision catastrophique de l'OMS et un énorme préjudice à la sécurité sanitaire mondiale et aux efforts futurs pour favoriser la coopération en matière de prévention, de préparation et de réponse à la pandémie », déclare Michael Weinstein, président d'AHF. « La façon dont COVID-19 a commencé est toujours une grande question, de nombreux experts crédibles soutenant l'hypothèse selon laquelle un accident de laboratoire est plus probable qu'un événement zoonotique. Nous continuerons à nous faire entendre jusqu'à ce que le monde obtienne les réponses qu'il mérite. »

Une équipe d'experts de l'OMS a publié un rapport de phase un en mars 2021, qui était censé poser les bases de la phase deux. Maria Van Kerkhove a déclaré que le plan de l'OMS pour la phase deux changerait pour devenir plus généralisé, citant la création du Groupe consultatif scientifique pour les origines des nouveaux agents pathogènes « afin de mener une évaluation indépendante des origines du COVID-19, mais aussi pour travailler plus largement afin d'établir un cadre permettant de comprendre les origines de tout futur pathogène épidémique et pandémique, ainsi que les origines dans lesquelles il émerge », selon France 24.

Les allers-retours de l'OMS soulignent la nécessité d'une nouvelle Convention mondiale sur la santé publique, à savoir un cadre révisé qui respectera les principes de transparence, de responsabilité et de coopération, afin de garantir que toutes les nations sont protégées contre de futures crises sanitaires.

