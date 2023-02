INVITATION AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE - DANS LE FLEUVE - J'AIME TRAVAILLER AU CENTRE-VILLE





MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a mené un appel de projets sur invitation afin de sélectionner des projets créatifs à déployer au centre-ville. La Chambre appuiera le déploiement de six projets financés par une enveloppe de 2,4 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

C'est dans ce cadre que la Chambre participera à la conférence de presse de lancement de l'oeuvre d'art multimédia intitulée DANS LE FLEUVE et réalisée par Jobel Art pour la Terre et Rodeo FX, avec la participation du Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM), en partenariat avec BentallGreenOak et la Fondation David Suzuki.

DANS LE FLEUVE est une expérience artistique multisensorielle qui prendra vie le long du corridor souterrain du bâtiment situé au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest. Elle permettra de déambuler parmi des images projetées, des sons et des informations afin d'apprécier la vivacité du fleuve, partie prenante de l'ADN de Montréal.

Marinella Montanari, directrice générale et artistique de Jobel Art pour la Terre, et Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, prendront notamment la parole lors de cet événement.

Date : Jeudi 16 février 2023



Lieu : Section Jardin d'hiver 1250, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 4W8



Heure : De 10 h à 11 h 30



À propos de l'initiative «?J'aime travailler au centre-ville?»

«?J'aime travailler au centre-ville?» est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ci-après (« la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés, et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

