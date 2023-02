Aidan J. Sullivan : Sharjah à travers les yeux de Sultan bin Ahmed Al Qasimi, le fils bien-aimé de l'émirat





SHARJAH, EAU, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la 7e édition annuelle du Festival international de photographie « Xposure », l'exposition « Sharjah, par Sultan Al Qasimi » est une ode aux monuments historiques et à la diversité naturelle époustouflante de l'émirat.

Peu de gens savent que Son Altesse Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, gouverneur adjoint de Sharjah et président du Sharjah Media Council (SMC), est un passionné de voyages et de photographie naturelle depuis plus de 10 ans.

Il est un photographe passionné et enthousiaste et son travail est actuellement présenté au festival international de photographie « Xposure » cette année, dans le cadre de l'exposition « Sharjah, par Sultan Al Qasimi ».

Au travers d'une série de dix images représentant les points de repère culturels de Sharjah, son architecture extraordinaire et ses paysages naturels à couper le souffle, Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi rend un hommage visuel particulier à la ville dont l'histoire, la beauté et la diversité l'ont incité à prendre un appareil photo et à la documenter visuellement pour que le monde entier puisse la voir.

Lors d'une conversation avec lui ici à Xposure en 2019, j'ai demandé à Son Altesse quand il se joindrait au reste d'entre nous avec sa propre exposition, il a dit qu'il ne savait pas encore.

Nous voici donc quatre ans plus tard, et je suis vraiment impressionné par l'évolution de son travail en si peu de temps.

L'exposition présente une série d'images variées, allant des riches forêts de mangroves de Kalba, essentielles à l'écosystème marin des Émirats arabes unis et de la planète, aux terrains accidentés de Mleiha, un site classé au patrimoine de l'UNESCO, en passant par de larges vues aériennes des gratte-ciel de la ville alignés le long du front de mer d'Al Majaz, et une photo de la ville orientale de Khorfakkan vue du ciel, capturant magnifiquement son terrain unique où la montagne rencontre la mer, chaque image résumant parfaitement les attributs uniques de cette ville.

L'image la plus récente prise par le président du SMC lors de l'exposition est une photo prise l'année dernière du centre culturel et du centre social futuristes, l'étonnante Maison de la Sagesse, qui a été construite pour être un héritage vivant de la nomination de Sharjah par l'UNESCO en tant que capitale mondiale du livre en 2019-2020.

L'amour profond et l'admiration de Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi pour sa ville natale sont clairement évidents et vivement dépeints dans cette exposition, qui offre aux amateurs de photographie et aux amoureux de l'image une occasion unique de voir Sharjah à travers ses yeux.

Xposure 2023, organisé par le Sharjah Government Media Bureau (SGMB), est le plus grand festival de photographie au monde. Il se termine aujourd'hui (mercredi) à l'Expo Center Sharjah.

