La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, dépose le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2022-2023 et le Budget principal des dépenses 2023-2024





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir à tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les parlementaires, un aperçu des dépenses gouvernementales d'une manière ouverte, transparente et responsable.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a déposé à la Chambre des communes le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2022-2023 et le Budget principal des dépenses 2023-2024, au nom des ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Le budget supplémentaire des dépenses propose des dépenses budgétaires votées de 4,7 milliards de dollars pour 58 organisations fédérales. Parmi les investissements, citons 500 millions de dollars pour l'aide militaire à l'Ukraine, 370 millions de dollars pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique, ainsi que diverses mesures pour soutenir les communautés autochtones dans des domaines comme les interventions d'urgence et le rétablissement, la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire.

Le budget principal des dépenses fournit des renseignements sur les dépenses proposées d'environ 433 milliards de dollars pour 129 organismes. Cela témoigne de l'engagement continu du gouvernement à respecter les priorités des Canadiens et Canadiennes, notamment en investissant dans les communautés autochtones, la défense nationale, l'environnement et le perfectionnement des compétences.

En déposant les budgets des dépenses au Parlement, le gouvernement s'assure que la population canadienne a une idée claire de la façon dont l'argent des contribuables sera réparti. Le gouvernement publie également des données détaillées, au moyen d'outils comme l'InfoBase du GC, afin d'améliorer la transparence des plans, des progrès et des résultats.

Citation

«?Le gouvernement, au moyen des documents du budget des dépenses, fournit un aperçu important de la façon dont il propose d'utiliser les fonds publics pour faire avancer les priorités des Canadiennes et des Canadiens.?»

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Les montants des dépenses figurant dans le budget des dépenses représentent les sommes maximales qui peuvent être dépensées par chaque organisation fédérale demandant l'autorisation de dépenser.

Les documents du budget des dépenses comprennent les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice, au besoin.

Les données sur les budgets des dépenses sont également disponibles dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les résultats du rendement et les indicateurs contenus dans les rapports annuels.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 18:01 et diffusé par :