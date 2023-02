WEMIX coté sur Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme d'échange du Brésil qui prend en charge la négociation en monnaie fiduciaire





Les transactions de WEMIX seront soutenues par les monnaies fiduciaires sur Mercado Bitcoin

L'équipe WEMIX travaille à la cotation sur d'autres bourses qui prennent en charge les monnaies fiduciaires locales

Une expansion rapide et importante est prévue car le Brésil figure dans le classement des deux premiers utilisateurs de WEMIX PLAY

SÉOUL, Corée du Sud, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX, la pièce utilitaire de la plus grande plateforme de jeux blockchain au monde (WEMIX PLAY), a terminé avec succès son inscription sur Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto-monnaie du Brésil, le 14 février à 17 heures (UTC).

Cette inscription permet de négocier WEMIX au moyen du réal brésilien, la monnaie fiduciaire officielle du pays, ce qui améliore largement l'accessibilité pour les Brésiliens.

Fondée en 2013, Mercado Bitcoin est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du Brésil. Elle fournit des services de négociation et de jalonnement pour plus de 200 crypto-actifs, NFT, jetons pour les passionnés de sports, académies blockchain et plus encore. Parmi les investisseurs de sa société mère 2TM group, évaluée à 2,1 milliards USD, figurent Softbank, GP Investments et Mercado Libre. La valeur d'entreprise de Mercado Libre, société cotée au NASDAQ, dépasse 570 milliards de dollars. L'entreprise est considérée comme l'Amazon de l'Amérique latine.

Le Brésil, le plus grand marché des jeux blockchain en Amérique latine, possède une vaste base d'utilisateurs de WEMIX PLAY. À mesure que le trading WEMIX devient plus accessible grâce à la monnaie fiduciaire du Brésil, l'équipe WEMIX s'attend à un coup de pouce pour ses jeux phares tels que MIR4 et MIR M, et pour l'ensemble de l'écosystème WEMIX.

L'équipe WEMIX prévoit d'explorer d'autres plateformes d'échange qui prennent en charge les échanges WEMIX au moyen de monnaies fiduciaires pour l'expansion de l'écosystème WEMIX.

Le 8 mars, dans le cadre du programme de lancement, Mercado Bitcoin présentera à ses utilisateurs brésiliens le programme Learn-to-Earn, qui vise à fournir des informations utiles sur l'écosystème de WEMIX et l'utilité de sa monnaie.

À propos de WEMIX

WEMIX est une plateforme de jeu blockchain développée par WEMIX Pte. Ltd, qui fournit des services comprenant un portefeuille de crypto-monnaies, une bourse décentralisée, le marché NFT, le programme de jalonnement de jetons WEMIX et la passerelle de jeux. WEMIX Pte. Ltd. est une filiale de Wemade, le développeur et propriétaire de l'IP « The Legend of Mir », un jeu à succès qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez www.WEMIXnetwork.com

