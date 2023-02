LXT publie « The Path to AI Maturity 2023 », qui présente les résultats d'un sondage auprès des cadres supérieurs





Près de la moitié des entreprises estiment maintenant être arrivées à maturité en ce qui a trait à l'IA, et elles croient que cela les aidera à traverser les ralentissements économiques grâce à une amélioration de leur agilité, de leur résilience et de leur rapidité de mise sur le marché.

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - LXT , un chef de file émergent des données d'entraînement mondiales en IA, a publié aujourd'hui son deuxième sondage annuel auprès des cadres, The Path to AI Maturity . Le nouveau rapport révèle que les entreprises ont évolué dans leur parcours en IA, 48 % des répondants se classant au niveau avancé, où l'IA est en production ou fait déjà partie de l'ADN des entreprises. Pour ce faire, près de la moitié d'entre elles investissent 76 millions de dollars ou plus par année dans l'IA, alors que seulement 1 % des répondants affirment avoir dépensé 1 million de dollars ou moins.

« Alors que les entreprises continuent de progresser dans leurs déploiements de l'IA, la valeur opérationnelle devient de plus en plus claire, a déclaré Mohammad Omar, cofondateur et chef de la direction de LXT. Compte tenu du climat économique actuel, les entreprises constatent les avantages de déploiements réussis de l'IA pour améliorer leur agilité, leur résilience et leur rapidité de mise sur le marché. Nous sommes heureux de constater que plus de 80 % des entreprises ont mis en oeuvre une stratégie de données pour assurer le succès de leurs initiatives d'IA. »

LXT, en partenariat avec le cabinet spécialisé en recherches Reputation Leaders , a commandé un sondage à la fin de 2022 auprès de 315 décideurs de haut niveau possédant une expérience vérifiée pertinente en IA au sein d'entreprises américaines dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions de dollars et qui comptent plus de 500 employés.

L'IA est en production ou fait déjà partie de l'ADN de 48 % des entreprises

Dans le cadre du sondage, on a demandé aux hauts dirigeants de classer leur entreprise sur l'échelle du modèle de maturité de l'IA de Gartner, et près de la moitié des répondants ont déclaré que leur entreprise a atteint la maturité en matière d'IA (48 % comparativement à 40 % en 2021), de l'exploitation (IA en production, création de valeur) à la transformation (l'IA fait partie de l'ADN des entreprises). En moyenne, 46 % de tous les projets d'IA n'atteignent toujours pas leurs objectifs, bien que les chances de réussite augmentent avec une plus grande maturité. Les principaux défis pour atteindre la maturité en IA consistent à trouver un équilibre entre les facteurs technologiques (intégration, qualité des données) et humains (talent, formation).

L'investissement en IA demeure important, près de la moitié des entreprises investissant 76 millions de dollars ou plus par année

49 % des entreprises investissent 76 millions de dollars ou plus par année en IA, tandis que seulement 1 % d'entre elles dépensent 1 million de dollars ou moins. Parmi les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de dollars, 58 % investissent plus de 75 millions de dollars. Les données d'entraînement et le développement de produits représentaient la majeure partie des budgets consacrés à l'IA. Et 87 % des entreprises sont prêtes à dépenser davantage pour des données de formation sur l'IA de meilleure qualité.

Les stratégies d'IA sont principalement motivées par le besoin d'agilité opérationnelle, l'anticipation des besoins des clients et l'innovation technologique. Il est intéressant de noter que les économies de coûts ne représentent pas un facteur dominant. Pour appuyer ces stratégies, les entreprises les plus matures comptent davantage sur des méthodes d'apprentissage automatique supervisées.

Le traitement du langage naturel et la reconnaissance vocale sont les applications d'IA les plus déployées

Le traitement du langage naturel et les solutions de reconnaissance de la parole et de la voix sont les applications d'IA les plus déployées, suivies de l'analyse prédictive et de l'IA conversationnelle. Il n'y avait que deux industries où les solutions de traitement du langage naturel et de reconnaissance vocale n'étaient pas les principales applications déployées : les services financiers (rapports financiers) et la chaîne de fabrication/d'approvisionnement (robotique). Toutefois, dans une question ouverte, les organisations ont mentionné que les demandes d'IA conversationnelle offraient le meilleur rendement du capital investi.

Plus de 90 % des répondants affirment avoir fait de bons ou d'excellents progrès dans la gestion du biais de l'IA

« Miser sur une IA responsable est une priorité dans la plupart des entreprises, a déclaré Phil Hall, chef de la croissance de LXT. Et la diversité des données et de la main-d'oeuvre qui les sous-tend est essentielle au succès de la gestion du biais. » Le sondage a révélé que la diversité des données et la gestion des risques sont extrêmement importantes ou très importantes pour plus de 90 % des répondants. Neuf répondants sur dix croient qu'ils ont fait d'excellents ou de bons progrès en matière de gestion du biais dans les modèles d'IA. Selon les répondants, la meilleure façon d'obtenir des résultats est de gérer la diversité dans les équipes d'annotation.

Pour tout complément d'information, téléchargez le rapport The Path to AI Maturity .

À propos de LXT

LXT est un nouveau chef de file en matière de données d'entraînement pour l'IA qui alimente la technologie intelligente au profit des entreprises mondiales. En partenariat avec un réseau international de contributeurs, LXT collecte et annote les données sur plusieurs modalités selon les exigences des entreprises sur le plan de la rapidité, de la portée et de la souplesse. Notre expertise mondiale couvre plus de 115 pays et plus de 750 paramètres régionaux linguistiques. Fondée en 2010, LXT a son siège social à Toronto, au Canada, et est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie et en Australie. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site Web lxt.ai .

