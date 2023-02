The LYCRA Company nomme Cathy Spicer nouvelle directrice juridique





The LYCRA Company, qui compte parmi les leaders mondiaux dans le développement de fibres et de solutions technologiques novatrices pour les secteurs de l'habillement et de l'hygiène personnelle, annonce que Cathy Spicer a rejoint l'entreprise le 7 février dernier au poste de directrice juridique.

C. Spicer rejoint la société LYCRA après avoir été en dernier lieu directrice juridique principale et secrétaire générale de Tailored Brands, Inc. - groupe qui inclut les marques de détail Men's Warehouse et Jos. A. Bank. Forte de trente ans d'expérience juridique, C. Spicer a tenu de nombreux rôles de cadre dans le domaine juridique. Elle a débuté sa carrière en tant que substitut du procureur, a dirigé un cabinet d'avocats indépendant et officié comme partenaire d'un autre cabinet avant de se spécialiser dans le droit des sociétés.

« Nous sommes ravis que Cathy ait rejoint notre équipe de direction mondiale pour appuyer nos activités commerciales et notre stratégie de croissance à long terme » a déclaré Julien Born, PDG de LYCRA. « Son expérience au sein de l'équipe dirigeante d'une grande entreprise de vente de détail d'habillement nous dotera d'une expertise juridique exceptionnelle et nous fournira des perspectives commerciales uniques sur cette industrie-clé pour laquelle nous travaillons ».

En tant que directrice juridique principale de LYCRA, C. Spicer aura la tâche de superviser la gouvernance d'entreprise, de protéger la propriété intellectuelle, d'assurer la conformité réglementaire, la confidentialité et les services juridiques internes pour mener à bien les objectifs, les stratégies et les priorités de l'entreprise, notamment eu égard aux critères ESG. Elle sera également secrétaire générale du conseil d'administration de l'entreprise.

« Je suis impatiente de rejoindre The LYCRA Company et de diriger son organisation juridique » a déclaré C. Spicer. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction mondiale pour amplifier ses succès et favoriser l'amélioration continue afin d'aider la société à atteindre ses objectifs stratégiques ».

C. Spicer a acquis son diplôme de docteur en droit à la faculté de droit d'Albany après une licence d'anglais à l'Université d'État de New York à Albany. Elle est habilitée à pratiquer le droit dans le Connecticut, en Floride et à New York. Elle exercera ses fonctions au siège de LYCRA, à Wilmington dans le Delaware, et rendra compte au PDG, Julien Born.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et de l'hygiène personnelle. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son assistance marketing inégalée. The LYCRA Company possède plusieurs marques grand public et commerciales de premier plan, dont LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Les débuts de The LYCRA Company remontent à 1958 avec l'invention du fil d'élasthanne d'origine, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.thelycracompany.com.

