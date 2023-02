Avis aux médias - Conférence de presse pour souligner les 20 ans de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté invite les représentant.es des médias à une conférence de presse à l'occasion du dépôt, à l'Assemblée nationale, d'une motion conjointe pour souligner les 20 ans de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Les deux parlementaires à l'origine de la motion, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Manon Massé, y prendront la parole.

Pour les représentant.es de la délégation du Collectif, ce sera l'occasion de rappeler l'importance de cette loi aux membres de l'Assemblée nationale tout en les invitant à assumer leurs responsabilités et à s'engager avec plus de conviction dans la lutte contre la pauvreté.

En bref :





Quoi : Conférence de presse



Quand : Jeudi 16 janvier 2023 à 11 h 30



Où : Hall principal de l'hôtel du parlement, Assemblée nationale



Avec : Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire Manon Massé, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de solidarité sociale et d'action communautaire France Fournier, présidente du conseil d'administration du Collectif pour un Québec sans pauvreté Pierre Issalys, professeur émérite, Faculté de droit, Université Laval Jacinthe Leblanc, déléguée du Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 16:04 et diffusé par :