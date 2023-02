Geno Cutolo se joint à Adecco Group en tant que chef d'Adecco en Amérique du Nord





JACKSONVILLE, Floride, 15 février 2023 /CNW/ - Adecco Group, la plus importante société de services-conseils et de solutions de talents au monde, a annoncé que Geno Cutolo s'est joint au groupe en tant que chef, Adecco, Amérique du Nord. Possédant plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie des services de recherche et de placement de personnel, M. Cutolo apporte une compréhension approfondie du secteur des talents en Amérique du Nord au sein d'un marché du travail mondial de plus en plus dynamique.

Il sera responsable de l'établissement et de la conduite des prochaines étapes pour poursuivre la croissance régionale de l'entreprise aux côtés de l'équipe de direction d'Adecco en Amérique du Nord. Dans ce rôle, il mettra à contribution ses aptitudes avérées en matière de formation d'équipes très performantes et de direction d'organisations dans le cadre de changements macroéconomiques et sectoriels.

« J'ai l'immense privilège de me joindre à l'équipe d'Adecco en Amérique du Nord et de contribuer à la réalisation de la grande mission de notre entreprise, qui consiste à favoriser un avenir pour tous, a déclaré M. Cutolo. « Chez Adecco, la réussite est synonyme d'offrir des expériences enrichissantes qui aident les gens à s'épanouir sur les plans personnel et professionnel. C'est ce qui motive notre travail et la raison pour laquelle je suis si fier de faire partie de cette grande organisation. »

Avant de se joindre à Adecco, Geno Cutolo était président et chef de la direction de Staffmark Group, une filiale nord-américaine de Recruit Holdings, la société mère d'Indeed et de Glassdoor. Tout au long de sa carrière, il a obtenu différentes marques de reconnaissance de l'industrie; il a notamment figuré à six reprises au palmarès Staffing 100 de Staffing Industry Analysts. Il est vraiment passionné par la promotion des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et il joue un rôle actif dans la collectivité par l'entremise de plusieurs organismes qui soutiennent les jeunes défavorisés.

À propos d'Adecco Group

Adecco Group est la plus importante entreprise spécialisée dans les talents au monde. Notre objectif est de favoriser un avenir pour tous. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales (Adecco, Akkodis et LHH) exerçant des activités dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable tout au long de la vie, offrons des solutions dans les secteurs de l'ingénierie numérique pour alimenter la transformation de l'industrie des technologies intelligentes, et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'oeuvre. Adecco Group montre l'exemple est résolu à promouvoir une culture d'inclusion, à favoriser l'employabilité durable et à soutenir les économies et les collectivités résilientes. Le siège social d'Adecco Group AG est situé à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605) et l'entreprise est inscrite à la bourse suisse SIX (ADEN).

À propos d'Adecco

Nous sommes le chef de file mondial des solutions de main-d'oeuvre, offrant des services de placement flexible, de placement permanent et d'impartition, ainsi que des services gérés dans tous les secteurs. Chez Adecco, nous croyons au potentiel des gens. Nous offrons les bonnes capacités des employés au bon moment, ce qui permet aux clients de faire preuve de davantage de souplesse et d'agilité. Notre approche internationale, axée sur les connaissances locales et constante permet de trouver les meilleurs candidats dans un large éventail de postes de bureau et dans les secteurs industriels et des services. À titre de partenaire de carrière et d'employeur responsable, nous appuyons l'employabilité de nos associés et nous sommes déterminés à assurer leur réussite.

