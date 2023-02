L'opposition officielle dénonce le manque de financement d'Interligne, forcé de réduire ses heures de service





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLBGTQIA+, Jennifer Maccarone, dénonce vivement le refus du gouvernement de la CAQ d'offrir un financement adéquat à Interligne, afin que l'organisme puisse continuer à offrir un service d'écoute 24 heures par jour.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis est très inquiète de voir cet important service d'aide et de renseignements destiné aux personnes de la diversité sexuelle devoir fermer son service de nuit, faute de financement adéquat.

En effet, au lieu de soutenir ce service unique au Québec et au Canada, le gouvernement caquiste abandonne Interligne qui se voit forcé de fermer la nuit. Ce sont pourtant les appels nocturnes qui proviennent le plus souvent de gens en détresse aux prises avec de l'anxiété grave et même des idées suicidaires, souligne Mme Maccarone.

« On parle d'un service d'aide qui sauve des vies humaines! Le tiers des appels reçus chez Interligne surviennent la nuit, et on les abandonne pour 300 000$. C'est aberrant! Encore une fois, la CAQ donne l'impression de laisser une catégorie de gens derrière. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLBGTQIA+

