Le ministre Vandal annonce un investissement de plus de 90?000 $ de CanNor pour soutenir l'innovation dans le secteur agroalimentaire des Territoires du Nord-Ouest





Les fonds réservés à la Territorial Agri-Food Association et à l'Inuvialuit Regional Corporation soutiennent des solutions novatrices pour renforcer les systèmes alimentaires dans le Nord

YELLOWKNIFE, NT, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir accès à des aliments abordables et frais, peu importe où il vit. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour compenser les coûts élevés de la main-d'oeuvre, du transport et des défis socio-économiques qui ont un impact sur la capacité des habitants du Nord et des peuples autochtones à cultiver, récolter et acheter des aliments locaux.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée de l'agriculture canadienne, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un investissement de 92?405 $ pour soutenir deux projets agroalimentaires dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces projets mettent l'accent sur différents aspects des systèmes alimentaires dans le Nord, et utilisent des solutions communautaires novatrices.

La Territorial Agri-Food Association est un organisme communautaire qui défend la production d'aliments dans les Territoires du Nord-Ouest et en fait la promotion, en plus d'offrir des possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat diversifiées aux résidents des Territoires du Nord-Ouest. Le projet de l'Association vise à améliorer le partage des connaissances et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises agricoles, afin d'aider à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire auxquels les communautés nordiques et éloignées des Territoires du Nord-Ouest font face. Elle planifiera notamment une conférence au sujet de cette initiative.

Le projet de l'Inuvialuit Regional Corporation (IRC) cherche à créer une stratégie pour accroître la capacité opérationnelle et la production dans ses installations de transformation de la viande. L'Inuvialuit Community Economic Development Organization (ICEDO), en partenariat étroit avec l'Inuvialuit Regional Corporation, gère le troupeau de rennes du delta de Beaufort et exploite l'usine de transformation de la viande appartenant à la communauté pour fournir aux Inuvialuit des aliments traditionnels.

CanNor soutient le secteur de la production d'aliments dans les Territoires du Nord-Ouest, en aidant les résidents et les communautés du territoire à avoir un meilleur accès à des aliments et à des services tout au long de l'année.

Citations

« Cet investissement est un autre exemple du travail continu de notre gouvernement avec ses partenaires du Nord et autochtones pour surmonter les défis de longue date des systèmes alimentaires du Nord. Les partenaires que nous soutenons aujourd'hui travaillent fort pour promouvoir la sécurité alimentaire par l'innovation, la collaboration et l'utilisation des ressources locales. En travaillant ensemble et en répondant aux priorités locales, nous contribuons à trouver des solutions novatrices et nordiques pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« À l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne, levons nos fourchettes à la résilience et à l'engagement de nos productrices et producteurs agricoles. Les investissements annoncés aujourd'hui amélioreront la sécurité alimentaire dans les régions du Nord en permettant aux communautés de s'approvisionner en aliments locaux, y compris en aliments traditionnels, grâce à des solutions innovatrices et pratiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les communautés autochtones et nordiques comprennent les systèmes alimentaires dans le Nord et savent comment résoudre leurs problèmes de sécurité alimentaire. Des initiatives communautaires dirigées localement et respectueuses de la culture jouent un rôle crucial pour accroître la disponibilité des sources alimentaires et l'accès à celles-ci. De plus, le fait de réunir des membres du nouveau secteur de l'agroalimentaire des Territoires du Nord-Ouest favorise le partage des connaissances et la collaboration, ce qui, finalement, améliorera la sécurité alimentaire et facilitera la croissance de microentreprises et de petites entreprises. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« L'accès à des aliments sains, nutritifs et abordables est un besoin fondamental pour avoir une bonne qualité de vie et un territoire vigoureux et en santé. Notre gouvernement accorde la priorité à la sécurité alimentaire de nos résidents, tout en assurant la croissance d'un nouveau secteur important de notre économie. Selon le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, un système alimentaire nordique résilient comprend une industrie agroalimentaire locale qui est respectueuse de la culture, qui s'ajoute aux pratiques d'alimentation traditionnelle et qui réduit la dépendance aux aliments de marché importés. »

- L'honorable Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et des Investissements (GTNO)

« Les Inuvialuit sont des intendants de la terre depuis des temps immémoriaux. La sécurité alimentaire dans la région désignée des Inuvialuit est une priorité essentielle pour l'IRC, et nous sommes reconnaissants des contributions et de l'attention reçues du gouvernement fédéral à l'appui de nos initiatives locales. Ce soutien permettra à Inuvialuit d'étendre la portée de notre usine de transformation des aliments et d'améliorer le travail déjà florissant de l'ICEDO en matière de sécurité alimentaire. L'IRC utilisera les fonds pour s'assurer que les récolteurs inuvialuits, les exploitants de l'usine de transformation, les éleveurs de rennes et tous les bénéficiaires aient un meilleur accès à la sécurité alimentaire aujourd'hui et à long terme. »

- Duane Smith, président et CEC, Inuvialuit Regional Corporation

« Dans les Territoires du Nord-Ouest, nos entrepreneurs de l'agroalimentaire sont résilients, ayant dû composer avec la COVID, des événements environnementaux considérables et notre climat et nos sols difficiles. Ils sont tout de même résolus à assurer la durabilité, la sécurité et la souveraineté alimentaires. Cette conférence est l'occasion de créer des liens clés, de partager des renseignements et d'étudier des façons d'innover. »

- Janet Dean, directrice générale, Territorial Agrifood Association

Faits en bref

CanNor a versé un financement de 25?000 $ à l'appui d'un projet de la Territorial Agri-food Association des Territoires du Nord-Ouest pour planifier une conférence, à la fin de février, pour favoriser le lancement d'un nouveau secteur. Un investissement supplémentaire a été fourni par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le demandeur. Le coût total du projet s'élève à 40?000 $. Ce financement de CanNor servira à payer la publicité, les contrats et les frais professionnels, la location d'installations et d'équipement et les systèmes d'information, y compris les résultats du sondage auprès des participants. L'Association cherche à améliorer le partage des connaissances et la collaboration entre les petites et moyennes entreprises agricoles, à créer des possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat, et à promouvoir le secteur agroalimentaire.







CanNor a versé 67?405 $ pour financer la stratégie d'expansion opérationnelle de l'usine de transformation de viande de l'Inuvialuit Regional Corporation (IRC). Un investissement additionnel a été fait par le demandeur. Le coût total du projet s'élève à 84?257 $. Grâce à une capacité et à l'exploitation accrues des installations de transformation de viande, un nombre supérieur d'Inuvialuit auront accès à des aliments traditionnels, ce qui, autrement, ne serait pas possible.







Dans le passé, CanNor a investi 383?408 $ dans le cadre d'un projet de deux ans dirigé par l'Inuvialuit Community Economic Development Organization (ICEDO), en partenariat étroit avec l'Inuvialuit Regional Corporation (IRC), afin de soutenir la revitalisation à long terme du troupeau de rennes du delta du Mackenzie, afin qu'il puisse fournir, un jour, une source de protéine durable à tous les Inuvialuit.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 14:00 et diffusé par :