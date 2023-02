La Fondation pour les enfants le Choix du Président aide les écoles autochtones à former de futurs cultivateurs





MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation pour les enfants le Choix du Président, qui opère le plus important programme de repas en milieu scolaire au pays, vient de lancer sa plus récente initiative, Enfants FORTSmidablesMC - Futurs cultivateurs. Grâce à ce programme novateur, une école publique canadienne qui accueille principalement de jeunes élèves autochtones âgés entre 12 et 19 ans, se verra attribuer une ferme dans un conteneur conçue spécialement pour cultiver des produits frais et offrir une approche pédagogique alternative aux élèves. Les écoles admissibles ont jusqu'au 17 février pour soumettre leur candidature au programme.

Le programme Enfants FORTSmidablesMC - Futurs cultivateurs utilise la technologie comme puissant complément aux systèmes alimentaires terrestres, là où la souveraineté alimentaire autochtone est un défi. La ferme dans un conteneur permettra aux écoles d'inclure dans ses repas quotidiens des produits frais que les élèves auront cultivés eux-mêmes, tout en fournissant un enseignement en matière d'alimentation et de pratiques d'agriculture.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé étroitement avec des communautés et des élèves autochtones pour comprendre comment ce programme pourrait répondre à leurs défis uniques en matière d'alimentation, et nous avons été témoin des avantages de celui-ci dans trois communautés jusqu'à présent », a déclaré Lisa Battistelli, directrice générale de la Fondation pour les enfants le Choix du Président. « C'est un hommage aux élèves de l'école secondaire Dene à La Loche, en Saskatchewan, qui ont été les premiers à proposer une ferme dans un conteneur comme solution pour surmonter les problèmes d'accès à la nourriture dans le Nord. Nous sommes impatients de voir comment d'autres écoles mettront ces outils en pratique. », poursuit Lisa Battistelli.

L'école récipiendaire de cette année se joindra à la communauté d'Enfants FORTSmidablesMC - Futurs cultivateurs qui comprend des projets de fermes à La Loche et Sandy Bay en Saskatchewan et à Kelowna en Colombie-Britannique.

La ferme dans un conteneur est un système hydroponique fermé offrant un environnement contrôlé toute l'année, qui utilise 90 % moins d'eau et 80 % moins d'engrais que la culture traditionnelle. Les professeurs et les élèves font germer les graines en se basant sur les connaissances et les aliments traditionnels, surveillent la santé et le développement des plantes, récoltent les cultures et veillent à ce que le système reste propre et exempt de contaminants. De nombreuses cultures peuvent pousser de la graine à la récolte en six semaines environ et une ferme entièrement optimisée peut produire l'équivalent d'une acre de cultures.

Au cours des cinq années que dure le projet, les écoles participantes auront également accès à la plateforme éducative en ligne de la Fondation pour enfants le Choix du Président, qui comprend des leçons, des activités et des idées pour profiter pleinement de la ferme dans un conteneur.

Depuis 33 ans, la Fondation pour les enfants le Choix du Président se consacre à aider les enfants partout au pays et, au cours de cette période, a favorisé le bien-être de près d'un million d'enfants. Depuis 2018, l'organisme de bienfaisance s'est engagé dans la lutte contre la faim chez les enfants afin que tous les enfants canadiens puissent vivre la vie qu'ils ont choisie.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président gère le plus grand programme caritatif de repas en milieu scolaire au pays et touche également les enfants après l'école et tout au long de l'été avec son programme Enfants FORTSmidablesMC - combinant des repas et des collations avec l'enseignement de nouvelles compétences et connaissances culinaires. L'organisme a pour objectif de nourrir un million d'enfants chaque année d'ici 2025.

Le partenaire fondateur de l'organisme, Les Compagnies Loblaw Limitée, s'est engagé à recueillir 150 millions de dollars d'ici 2027 par le biais de son réseau de plus de 1 100 magasins d'alimentation, 200 000 employés et des millions de clients, et couvre généreusement les frais d'administration afin que chaque dollar recueilli vienne en aide aux enfants.

