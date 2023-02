Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde





Lancement d'un nouvel appel de projets

QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - En vue d'améliorer la qualité éducative des services de garde et de favoriser le développement du plein potentiel des tout-petits, le gouvernement du Québec lance un appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde (SGEE), qui a été bonifié. La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui.

En 2022, le Programme a été revu et deux nouveaux volets visant l'accompagnement personnalisé des SGEE ont été intégrés.

Le Programme comprend donc maintenant trois volets :

Formations et outils à l'intention des SGEE;

Accompagnement personnalisé des SGEE qui n'ont pas réussi tous les seuils requis lors de l'évaluation de la qualité éducative du ministère de la Famille (Ministère);

Accompagnement personnalisé des garderies non subventionnées nouvellement converties en SGEE subventionnées ou visées par le plan de conversion du Ministère

Rappelons que depuis plusieurs années, le Ministère travaille avec les partenaires du réseau pour soutenir la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité éducative des SGEE.

Citation

« La qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance est un objectif qui me tient grandement à coeur. Il est essentiel que chaque enfant reçoive des services de haute qualité, et ce, peu importe le milieu d'où il vient. Ensemble, travaillons pour que le bien-être et le développement du plein potentiel des tout-petits soient au centre de chacune de nos actions. Je suis convaincue que de magnifiques projets naîtront des efforts concertés de toutes et tous. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants

Le budget total du Programme est de 6 millions de dollars, à raison de 2 millions de dollars pour chacune des trois années financières prévues, soit 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.

2024-2025. Le Programme s'adresse aux groupes suivants :

les associations nationales de SGEE reconnues par le Ministère;



les organismes à but non lucratif reconnus pour leur expertise en matière de services à la petite enfance.

L'appel de projets se tient jusqu'au 24 mars 2023. La durée maximale des projets, pour les trois volets, est de deux ans.

Liens connexes :

Le formulaire de demande d'aide financière ainsi que tous les renseignements entourant le Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des SGEE sont disponibles au https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/qualite-educative/Pages/Programme-soutien-financier.aspx

