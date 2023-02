WestJet propose de nouvelles destinations aux États-Unis et une amélioration des liaisons intérieures dans son horaire d'été, alors que sa nouvelle stratégie de croissance prend son envol





CALGARY, AB, le 13 févr. 2023 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui 20 nouveaux itinéraires et trois nouvelles destinations de son horaire d'été. Offrant un réseau complet de vols entre l'Ouest canadien et les États-Unis, les ajouts au réseau estival de WestJet comprennent un nouveau service sans escale vers Washington Dulles, Détroit et Minneapolis, ainsi que de nouvelles routes vers Atlanta, Austin, Chicago, Nashville et Seattle. Conformément à l'orientation stratégique annoncée précédemment par la compagnie aérienne, WestJet élargit également les options de voyages intérieurs au Canada en augmentant la fréquence et les options de déplacements d'un océan à l'autre, et partout entre les deux.

« Nous sommes ravis d'élargir notre réseau et de donner à nos invités une occasion en or d'explorer les États-Unis et le Canada d'un océan à l'autre cet été », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Qu'il s'agisse d'un plus grand nombre d'options de vols intérieurs ou d'une expansion des liaisons régionales et transfrontalières dans l'Ouest canadien, notre horaire d'été témoigne de notre engagement indéfectible à répondre aux besoins variés des voyageurs canadiens et à faire en sorte de demeurer la compagnie aérienne amicale, fiable et abordable qu'ils aiment. »

Grâce au renforcement des liaisons nationales et transfrontalières, WestJet augmentera son service jusqu'à près de 30 % à Calgary, 50 % à Edmonton et 10 % à Vancouver par rapport à 2022.

Expansion du réseau américain, avec plus de routes et un accès accru aux plateformes de correspondances de Delta

Cet été, WestJet ajoutera Minneapolis, Détroit et Washington D.C. (Dulles) à son réseau, en plus d'investir dans de nouvelles routes et de rétablir le service vers une longue liste de destinations aux États-Unis.

Grâce à son partenariat de longue date avec Delta Air Lines, les invités dont la correspondance passera par Minneapolis et Détroit auront accès à deux autres grands centres de la compagnie aérienne américaine. En s'appuyant sur le service actuel de WestJet vers les plateformes de correspondances de Delta, dont Atlanta, Los Angeles, New York et Seattle, les invités de WestJet auront maintenant accès à plus de 150 destinations américaines grâce à un seul billet acheté. Les services comprennent l'enregistrement pour tous les vols à partir du premier départ, l'enregistrement des bagages jusqu'à leur ultime destination et l'accès au salon pour certains invités. De plus, les grands voyageurs des deux transporteurs aériens continueront de bénéficier d'avantages réciproques considérables chaque fois qu'ils voyageront avec l'un ou l'autre des transporteurs, y compris l'obtention et le rachat de points dans leur programme de fidélité préféré.

Points saillants du service transfrontalier et international de WestJet à l'été 2023

Destination Date de

début Fréquence

en haute

saison Heure de

départ Heure

d'arrivée Calgary - Austin* 18 mai 2 vols par

semaine 9 h 40 14 h 30 Calgary - Chicago* 18 mai 4 vols par

semaine 12 h 15 16 h 40 Calgary - Détroit1 26 mai 5 vols par

semaine 12 h 35 18 h 05 Calgary - Washington D.C. (Dulles) 2 juin 3 vols par

semaine 9 h 45 16 h 02 Edmonton - Minneapolis1 2 juin 5 vols par

semaine 8 h 15 11 h 46 Edmonton - Seattle1 19 mai 5 vols par

semaine 10 h 30 11 h 30 Vancouver - Atlanta1 17 mai 4 vols par

semaine 22 h 25 6 h 05 Vancouver - Nashville 19 mai 2 vols par

semaine 10 h 16 h 19 Vancouver - Orlando* 6 mai 1 vol par

semaine 11 h 19 h 52 Winnipeg - Los Angeles3 30 avril 3 vols par

semaine 7 h 8 h 38 Toronto - Bermudes3 5 mai 2 vols par

semaine 7 h 10 h 42

* Reprise du service/ 1 Centre Delta/3 Continuation du service hivernal

Amélioration des liaisons sans escale d'ouest en est

Dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de WestJet, la compagnie aérienne prend des mesures pour offrir aux invités de nombreuses occasions de voyager facilement au Canada à prix abordable. Renforçant considérablement les liaisons canadiennes, WestJet ajoute cinq nouveaux itinéraires entre l'Est et l'Ouest canadien, positionnant ainsi davantage son réseau pour répondre aux besoins en matière de déplacements partout au pays.

Destination Date de

début Fréquence

en haute

saison Heure de

départ Heure

d'arrivée Calgary - Moncton 14 juin 3 vols par

semaine 9 h 15 16 h 49 Calgary - Thunder Bay* 29 juin 3 vols par

semaine 14 h/15 h 45 18 h 36/20 h 21 Calgary - Québec* 19 mai 4 vols par

semaine 17 h 55 23 h 55 Edmonton - Charlottetown 14 juin 1 vol par

semaine 10 h 25 17 h 58 Edmonton - London 19 mai 2 vols par

semaine 10 h 25 15 h 52 Edmonton - Moncton 29 juin 2 vols par

semaine 10 h 25 17 h 57 Edmonton - Ottawa* 30 avril 6 vols par

semaine 9 h 14 h43 Edmonton - Montréal* 30 juin 2 vols par

semaine 1 h 7 h 03

* Reprise du service

Rapprochement des collectivités de l'Ouest canadien grâce à un réseau régional renforcé

En tant que transporteur hôte incontesté de l'Ouest canadien, WestJet améliore son offre de voyages d'affaires et d'agrément en renforçant davantage les liaisons régionales grâce à la reprise des vols sans escale et à des fréquences accrues.

Destination Date de

début Fréquence

en haute

saison Heure de

départ Heure

d'arrivée Calgary - Terrace* 1er mai 4 vols par

semaine 9 h 40/14 h 10 10 h 58/15 h 28 Edmonton - Nanaimo* 30 avril 2 vols par

semaine 10 h 30 11 h 29 Edmonton - Penticton* 1er juillet 2 vols par

semaine 11 h 11 h 27 Kelowna - Regina* 21 mai 2 vols par

semaine 17 h 30 20 h 34 Kelowna - Saskatoon* 2 juin 2 vols par

semaine 17 h 35 20 h 29 Kelowna - Winnipeg* 2 juin 3 vols par

semaine 19 h 15 23 h 33 Vancouver - Regina* 30 juin 2 vols par

semaine 20 h 45 23 h 47 Winnipeg - Victoria* 30 avril 2 vols par

semaine 17 h 30 18 h 28

* Reprise du service

Autres citations

« Delta est enchantée de l'expansion du réseau États-Unis-Canada de WestJet à l'été 2023 », s'est réjoui Perry Cantarutti, vice-président principal, Alliances and International pour Delta. « Nous avons déjà un solide réseau de partage de codes en place avec WestJet et d'importants avantages réciproques offerts à nos grands voyageurs. Grâce à l'augmentation des vols vers les plateformes de correspondance de Delta à Atlanta et à Seattle, ainsi qu'aux nouveaux vols de WestJet vers nos centres de Minneapolis/St. Paul et Détroit, nous nous réjouissons de développer notre partenariat, d'offrir de nouvelles options de voyage et de correspondance à un plus grand nombre de clients et d'accroître la concurrence. »

« Nous sommes ravis d'accueillir WestJet au Minnesota et nous sommes heureux d'ajouter un itinéraire d'affaires important vers Edmonton au départ du MSP, a déclaré Brian Ryks, chef de la direction de la Metropolitan Airports Commission, qui possède et exploite l'aéroport de Minneapolis-Saint Paul (MSP). L'arrivée de WestJet ouvre également de nouvelles liaisons pour les voyageurs de l'Ouest canadien et des États-Unis, grâce à son partage de codes avec Delta Air Lines, le plus grand transporteur du MSP. »

« Nous sommes heureux que WestJet commence ses activités à l'aéroport métropolitain de Détroit. Grâce à l'arrivée de WestJet, nos clients pourront prendre un vol direct de Détroit à Calgary pour la première fois depuis 2005. Nous espérons que cette route donnera aussi à nos voisins canadiens une raison de plus de visiter notre magnifique région », a confié Chad Newton, chef de la direction de la Wayne County Airport Authority.

« L'aéroport international de Dulles accueille WestJet dans la région de Washington D.C., avec ce tout premier service à destination de Calgary », a annoncé Chryssa Westerlund, vice-présidente directrice et directrice des revenus de l'Airports Authority. « Calgary deviendra la 60e destination internationale de Washington Dulles, et WestJet sera notre 40e transporteur aérien. Nous sommes enchantés d'accueillir WestJet à Dulles et d'offrir aux clients ce nouveau lien entre l'Ouest canadien et Washington. »??

