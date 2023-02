Les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent un financement de plus de 830?000 $ de financement pour enrichir les expériences touristiques





Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

TERRACE, BC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de l'ensemble de Skeena-Bulkley Valley en Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 830?000 $ de PacifiCan par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) au profit de six projets réalisés dans l'ensemble de Skeena-Bulkley Valley.

Parmi ces projets, la Tluu Xaada Naay Society recevra 156?000 $ pour la construction d'une aire de sculpture sur bois pour présenter les oeuvres des artisans haïdas aux visiteurs de la longue maison Tluu Xaada Naay à Haida Gwaii. Dans le cadre d'un autre projet, Tourism Prince Rupert recevra 130?000 $ pour la conception, la production et l'installation de nouveaux panneaux d'accueil et d'orientation à Prince Rupert. Ces panneaux mettront en valeur la langue Sm'algyax et les oeuvres d'artistes autochtones locaux.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Les collectivités qui bénéficient de l'annonce d'aujourd'hui sont Granisle, Masset, Prince Rupert, Hagensborg, Bella Coola et Terrace.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux ouvertures, en novembre 2022, des bureaux de PacifiCan à Prince George, à Prince Rupert et à Fort St. John. Grâce aux nouveaux agents qui vivent et offrent des services dans le Nord, PacifiCan est plus accessible et peut aider les entreprises et les collectivités.

Citations

«?Les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique sont en pleine croissance et deviennent une destination de choix pour les visiteurs. Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les gens et aidera les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises et aux collectivités afin qu'elles puissent offrir des expériences inoubliables et faire des investissements notables dans une infrastructure publique résiliente. Un secteur touristique robuste et des espaces communautaires dynamiques sont essentiels au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable ministre Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Tourism Prince Rupert est reconnaissante à PacifiCan pour son soutien dans le cadre de son projet d'accueil et d'orientation. Ce projet permettra l'inclusion de l'art Ts'msyen et de la langue Sm'algyax dans les panneaux d'accueil officiels de la collectivité, ainsi que dans les panneaux d'orientation du centre-ville. Ce projet aura des répercussions positives d'une grande portée pour les visiteurs et les résidents, car il aidera à interpréter la culture dynamique et diversifiée de Prince Rupert. »

- Ceilidh Marlow, directrice générale de Tourism Prince Rupert

« Ce financement de PacifiCan nous aidera à construire un nouvel espace de sculpture sur bois qui sera un excellent ajout aux expériences culturelles authentiques des Haïdas actuellement offertes. Cette nouvelle installation fournira l'espace et l'équipement moderne nécessaires pour permettre aux artisans haïdas locaux de travailler sur des sculptures qui utilisent des chutes de bois qui, autrement, seraient gaspillées. Nous pourrons ainsi utiliser toutes les parties de nos précieux cèdres. Cela nous permettra d'offrir aux voyageurs des oeuvres d'art artisanales qui les aideront à se souvenir de leur séjour à Haida Gwaii. »

- Kihlyahda Christian White, artiste haïda reconnu et président de la Tluu Xaada Naay Society

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. L'Agence travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le 17 novembre 2022, PacifiCan a ouvert des bureaux à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John en vue de servir les entreprises et les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique.

, à et à en vue de servir les entreprises et les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique. Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future.

Liens connexes

Document d'information : Les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent un financement de plus de 830?000 $ pour enrichir les expériences touristiques

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds d'aide au tourisme

Bella Coola Heli Sports Inc.

99 999 $

Le financement permettra d'agrandir les installations d'hébergement du personnel afin de soutenir la croissance future de Bella Coola Heli Sports Inc.

Bella Coola Valley Tourism

27 200 $

Le financement sera consacré à la révision du guide du visiteur, à l'amélioration du site Web et à la mise à niveau des médias sociaux et de la présence numérique pour soutenir le tourisme à Bella Coola.

Firvale Wilderness Lodge Ltd.

41?846 $

Le financement permettra l'installation d'un nouveau système de filtration de l'eau et de nouvelles fosses septiques plus modernes aux dômes de camping du Firvale Wilderness Lodge à Hagensborg, en Colombie-Britannique.

Tluu Xaada Naay Society (Masset)

156?000 $

Le financement sera consacré à la construction d'une aire de sculpture sur bois pour présenter les oeuvres des artisans haïdas aux visiteurs de la maison longue Tluu Xaada Naay à Haida Gwaii. Cet investissement devrait permettre de créer 13 nouveaux emplois et de mettre en valeur la culture haïda auprès de milliers de visiteurs chaque année.

Tourism Prince Rupert

130?000 $

Le financement permettra la conception, la production et l'installation de nouveaux panneaux d'accueil et d'orientation à Prince Rupert. Les panneaux mettront en valeur la langue autochtone Sm'algyax et les oeuvres d'artistes autochtones locaux. Cet investissement soutiendra la croissance de l'économie touristique locale.

Village de Granisle

375?000 $

Le financement sera consacré à l'amélioration de l'infrastructure existante du quai de la marina de Granisle. Cet investissement devrait entraîner une augmentation d'au moins 15 % de la fréquentation des installations maritimes par les touristes nationaux en 2023.

