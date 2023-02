Les gouvernements du Canada et de l'Ontario accordent plus de 34,7 millions de dollars à l'Université d'Ottawa





Les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent un appui important qui bonifiera des ressources et des programmes en français de l'Université d'Ottawa

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Les établissements postsecondaires qui offrent un enseignement de qualité en français contribuent de manière considérable à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans le système d'éducation en français pour renforcer le continuum en éducation et assurer la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée et bilingue.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, accompagnée de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, ont annoncé, en collaboration avec la province de l'Ontario, le versement de plus de 34,7 millions de dollars à l'Université d'Ottawa pour cinq projets qui appuient l'éducation postsecondaire en français.

Amélioration, élargissement et structuration de l'offre de programmes postsecondaires en français

Dans le but d'améliorer l'offre de service en français et de préserver la vitalité de la langue française, de nouveaux baccalauréats entièrement en français seront élaborés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). L'Université procédera également à la création de plusieurs programmes en français dans des secteurs prioritaires, comme la santé et la gestion, pour lesquels la formation en français est peu ou pas offerte dans la province et à travers le pays.

L'Université d'Ottawa prévoit aussi l'embauche graduelle de 20 professeures et professeurs francophones sur une période de deux ans afin d'améliorer l'accès aux laboratoires de recherche en français.

Finalement, l'Université d'Ottawa poursuivra la francisation de ses programmes, dont certains cours de troisième et de quatrième année en sciences et en génie qui ne sont pas offerts en français, afin de permettre aux francophones et francophiles de faire toutes leurs études en français.

Le gouvernement du Canada accorde 14 081 845 dollars sur deux ans à ce projet, et le gouvernement de l'Ontario, 7 955 536 dollars, également sur deux ans.

Recrutement et accès à la formation à l'enseignement à l'Université d' Ottawa

La pénurie d'enseignants francophones est un enjeu partout au pays, et des solutions concrètes sont nécessaires pour pallier ce manque. Un des projets soutenus vise à mettre en oeuvre une stratégie de sensibilisation, de recrutement et d'accès à la formation à l'enseignement afin d'attirer davantage d'étudiantes et d'étudiants universitaires canadiens au programme de formation à l'enseignement en français.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario affectent chacun 835 938 dollars sur deux ans à ce projet.

Formation des enseignantes et enseignants en éducation technologique à l'Université d' Ottawa

Un autre projet visant à augmenter le nombre d'enseignants francophones au pays appuiera la mise en oeuvre d'un programme de formation à l'enseignement en éducation technologique en français pour deux cohortes d'au moins dix étudiantes et étudiants chacune, avec comme objectif d'accroitre éventuellement la capacité du programme.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario affectent 400 000 dollars chacun à ce projet.

Création d'un carrefour d'excellence pour l'enseignement en français à l'Université d' Ottawa

La création d'un carrefour d'excellence pour l'enseignement en français à l'Université d'Ottawa permettra d'offrir une éducation de haute qualité spécifiquement adaptée aux étudiantes et étudiants francophones dans un milieu minoritaire. Ouvert aux communautés francophones en situation minoritaire en Ontario et ailleurs au Canada, ce carrefour offrira une expérience d'apprentissage à la fine pointe de la technologie, par l'entremise d'ateliers d'innovation et d'expérimentation, de salles de classe expérimentales, ainsi que d'espaces de formation, de création et d'élaboration de ressources pédagogiques.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario affectent chacun 3 259 360 dollars à ce projet.

Aménagement des laboratoires pour les programmes francophones des sciences de la santé à l'Université d' Ottawa

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de fournir des infrastructures adéquates aux programmes destinés aux communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ce projet vise à moderniser l'aménagement et l'équipement de quatre nouveaux espaces d'enseignement, soit le laboratoire de simulation pour les sciences infirmières, le laboratoire de réalité virtuelle et de formation immersive, le laboratoire d'enseignement des sciences de la nutrition, et le laboratoire d'enseignement de l'audiologie et de l'orthophonie. Le regroupement de ces programmes dans un même édifice et l'amélioration de la qualité de ces nouveaux laboratoires d'enseignement rehausseront l'expérience des étudiantes et étudiants en plus de mieux les préparer pour leurs stages et leur pratique professionnelle.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario affectent chacun 1 846 500 dollars sur deux ans à ce projet.

L'annonce d'aujourd'hui va de pair avec l'objectif de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, c'est-à-dire de favoriser l'égalité réelle entre le français et l'anglais dans la société canadienne, et de contribuer à l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations

« L'Université d'Ottawa est une institution phare pour la promotion de nos deux langues officielles et pour le rayonnement de la communauté franco-ontarienne. Cet établissement postsecondaire joue un rôle de premier plan auprès des communautés francophones de la province et attire des milliers d'étudiants étrangers francophones. Il va donc de soi de l'appuyer dans la poursuite de son mandat en bonifiant son offre de programmes et de services en français.

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Il est essentiel de protéger la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et l'annonce d'aujourd'hui qui porte sur un investissement dans l'éducation et l'emploi ici, à Ottawa-Vanier, entrainera de multiples possibilités pour les générations à venir. L'expansion des programmes en français, l'amélioration de la formation et l'investissement dans des espaces ouverts aux communautés francophones offriront aux Ontariens et Ontariennes plus d'occasions d'apprendre, de vivre et de s'épanouir dans la langue de leur choix. Lorsque nous investissons pour accroitre les possibilités offertes aux francophones, nous renforçons et donnons les moyens d'agir aux communautés et à leurs membres. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier

« Le gouvernement de l'Ontario est reconnaissant de la contribution exceptionnelle de la communauté francophone et sait qu'il est important d'offrir aux Franco-Ontariennes et aux Franco-Ontariens une éducation de haute qualité. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer ces projets à l'Université d'Ottawa qui augmenteront les possibilités pour les étudiantes et les étudiants du postsecondaire d'accéder à des cours de STIM en français, qui sont très recherchés, à des programmes de formation des enseignants de plus grande qualité, et à des installations modernes et de pointe. Ce financement encouragera la recherche de pointe pour faire progresser les découvertes et l'innovation, aidera à la mise en place d'une main-d'oeuvre qualifiée, et entrainera de nouveaux débouchés d'affaires dans toute la province. »

- L'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« L'Université d'Ottawa forme déjà une grande partie des professionnels francophones?qui offrent des services de première ligne?et continue de soutenir activement l'enseignement supérieur en français en faveur des communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada, notamment dans les secteurs névralgiques et porteurs comme la santé, les sciences et l'ingénierie.?Ce financement nous permet de réaliser une avancée historique?pour la vitalité et la pérennité de ces communautés qui, en outre, n'aspirent qu'à intégrer l'économie du savoir afin de contribuer à la construction de l'avenir du pays et du monde.?»

- Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier, Université d'Ottawa

Les faits en bref

Les projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle de 2020-2021 à 2022-2023. Le gouvernement du Canada accorde un financement total de plus de 20,4 millions de dollars à ces projets, et le gouvernement de l'Ontario, près de 14,3 millions de dollars.

En 2015, l'Université d'Ottawa a été officiellement désignée comme organisme offrant des services publics en français en vertu de la Loi sur les services en français de l'Ontario.

En 2019, le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone (CCRMF) a été mis sur pied afin de reconnaître que l'Université d'Ottawa est l'un des centres de recherche les plus importants en langue française et sur les francophonies du monde, consolidant ainsi sa place de chef de file des études sur les francophonies en Ontario, au Canada et partout au monde.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur trois ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir une éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ce nouvel investissement sera octroyé principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à répondre au besoin pressant de stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité. Ce budget prévoit aussi un investissement de 80 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 à 2022-2023) afin d'appuyer la construction, la rénovation et l'aménagement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui est accordé par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire, ainsi que de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Les fonds sont versés dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Liens connexes

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Budget de 2021

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles

Université d'Ottawa

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 11:11 et diffusé par :