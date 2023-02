Fermeture d'un studio de santé - Avis aux anciens clients du Gym Le Phoenix inc.

Jacobi Strategies (Jacobi) a été choisie pour améliorer les outils d'analyse et les outils numériques fournis aux clients des solutions déléguées de Legal & General Investment Management (LGIM). Jacobi fournira des analyses très détaillées sur...

Zilliant, la plateforme logicielle n°1 pour l'optimisation et la gestion des prix et des revenus, a annoncé aujourd'hui avoir récemment terminé une année avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires récurrent de 17 % et une rétention nette de...