BMO élimine les frais associés aux transactions dans les sociétés de transport en commun partout au Canada





BMO est la première institution financière au Canada à supprimer le comptage des transactions avec les sociétés de transport en commun pour tous les titulaires de cartes de débit, tant pour les comptes de particuliers que pour les comptes d'entreprises

L'élimination des frais de transactions dans les sociétés de transport en commun atténue le stress associé aux frais de déplacement et aide les clients de BMO à améliorer leurs finances

MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - BMO facilite les déplacements de ses clients en éliminant les frais associés à toutes les transactions par carte de débit effectuées dans les sociétés de transport en commun du Canada. Les clients des services aux particuliers et des services aux entreprises dont le compte est assorti d'une limite de transactions peuvent désormais utiliser leur carte de débit à n'importe quel terminal des sociétés de transport en commun au Canada, sans que le paiement compte dans le calcul de leur limite mensuelle de transactions.

Alors que les sociétés de transport font évoluer leurs systèmes de paiement pour permettre aux usagers de taper leurs cartes de débit dans les métros et les autobus, cette nouvelle fonctionnalité aide les clients de BMO à éviter d'atteindre leur limite de transactions et d'engager des frais.

« BMO est la première institution financière à offrir aux titulaires de cartes de débit de particuliers et d'entreprises un nombre illimité de transactions avec les sociétés de transport en commun et à les aider à simplifier leur expérience du transport en commun, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Dans le contexte économique actuel, nous constatons que beaucoup moins de Canadiens ont le sentiment d'améliorer leurs finances, avec des baisses particulièrement marquées dans les centres-villes comme Toronto et Vancouver*. Cette fonctionnalité contribuera à apaiser les inquiétudes liées aux frais de limite de compte de transactions et permettra aux clients de se concentrer sur leurs objectifs financiers et le respect de leur budget. »

« Les titulaires de cartes de débit des entreprises clientes de toutes tailles peuvent maintenant sauter dans les transports en commun avec leur carte de débit BMO sans avoir à s'inquiéter d'engager des frais bancaires; les fonds ainsi économisés peuvent plutôt être affectés à l'exploitation de l'entreprise, a poursuivi Derek Vernon, chef, Gestion de produits et modernisation des paiements, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO. Ce n'est qu'une autre façon pour BMO d'offrir à ses clients une expérience bancaire numérique transparente. »

« Nous saluons la décision de BMO de rendre l'utilisation des transports en commun plus facile et plus pratique en rendant toutes les transactions par carte de débit gratuites, a indiqué William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp. Des millions de Canadiens utilisent Débit InteracMD pour effectuer des achats quotidiens directement à partir de leur compte bancaire et nous nous engageons à étendre les paiements par débit pratiques dans les sociétés de transport en commun partout au pays. »

En tant que banque numérique d'abord, tournée vers l'avenir, BMO continue de montrer la voie en tirant parti du potentiel des technologies émergentes en matière d'information et de traitement en temps réel. Cette annonce constitue une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de la Banque et s'appuie sur l'engagement continu de BMO à servir ses clients là où ils se trouvent en leur offrant des expériences numériques de premier plan qui les aident à améliorer leurs finances. L'évolution des besoins et des attentes des clients de BMO a guidé les efforts de la Banque par le biais d'autres caractéristiques telles que le Gestionnaire de prélèvements automatiques, le Délai de grâce le jour même, Mon info BMO, SuiviArgent BMO et la vérification d'identité par égoportrait.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

*Selon l'indice de BMO sur l'amélioration des finances, beaucoup moins de Canadiens pensent avoir amélioré leurs finances depuis la même période l'an dernier, avec des baisses particulièrement marquées à Toronto (44 pour cent) et à Vancouver (43 pour cent), un recul de 12 points de pourcentage dans les deux villes.

