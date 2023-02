Biban 2023 : Le forum phare des PME d'Arabie saoudite revient pour réunir les start-ups, les entrepreneurs et les investisseurs les plus innovants du monde





Biban, la plus grande conférence sur les start-ups, les PME et l'entrepreneuriat en Arabie saoudite, revient au Riyadh Front Exhibition & Conference Center du 9 au 13 mars 2023.

Organisé par Monsha'at, l'autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite, l'événement de cette année accueillera le plus grand nombre de participants jamais atteint, avec plus de 350 conférenciers et 105 000 visiteurs attendus du Royaume et de l'étranger.

En outre, l'événement accueillera également plus de 300 ateliers de formation, au profit de plus de 20 000 bénéficiaires. Les participants auront accès à plus de 120 entités gouvernementales et privées.

En fait, le thème de Biban 2023, "Attirer-Connecter-Réaliser", souligne l'accent mis par l'événement sur la collaboration au sein de l'écosystème des PME, dans le but d'obtenir des résultats tangibles grâce au partage des connaissances, des compétences et des ressources.

En plus de profiter d'une occasion unique de réseauter, de partager des idées et de poursuivre des objectifs communs, les participants à Biban 2023 bénéficieront des informations précieuses fournies par les éminents conférenciers internationaux et locaux.

Biban accueillera également plusieurs zones clés, ou "Portes", dans ses locaux cette année, notamment : la Porte du démarrage, la Porte du financement, la Porte de l'innovation et la Porte de la croissance, entre autres. En effet, ces zones constituent des espaces spécialisés où les entreprises et les entrepreneurs peuvent explorer les différents moyens pour atteindre le niveau supérieur.

De plus, Biban 2023 accueillera la phase finale de l'Entrepreneurship World Cup (EWC), la première et la plus grande compétition de pitch au monde, qui verra des entrepreneurs venant de plus de 200 pays se disputer des prix en espèces d'une valeur de plus d'un million de dollars.

Cette année, Biban se déroule pendant une période de développement passionnante pour le secteur des PME en Arabie Saoudite. Les réformes économiques et sociales globales mises en oeuvre dans le cadre de l'ambitieuse stratégie Vision 2030 du Royaume transforment la nation en un haut lieu mondial des PME, de l'entrepreneuriat et de l'innovation commerciale.

Il faudra noter que l'Arabie saoudite a été classée première dans la catégorie "facilité de créer une entreprise" du rapport Global Entrepreneurship Monitor pour 2021/2022. De même, la valeur des transactions dans le secteur des technologies financières (FinTech) en Arabie saoudite devrait augmenter de 100 % entre 2021 et 2025.

En effet, l'émergence de Biban comme l'un des plus grands événements entrepreneuriaux de la région donne un nouvel élan au développement du secteur des PME, reliant les idées au capital, stimulant l'innovation dans des secteurs clés et transformant l'écosystème entrepreneurial de l'Arabie saoudite au profit de toute la région.

https://bibanglobal.sa/

*Source: AETOSWire

