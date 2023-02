La ville de Cangzhou, en Chine, fait ses débuts au défilé du Nouvel An lunaire de New York avec un char





NEW YORK, 15 février 2023 /CNW/ - Le 25e défilé et festival du Nouvel An lunaire a eu lieu dimanche à Manhattan, New York. Selon l'organisateur, Better Chinatown USA, le char principal intitulé « L'incroyable Cangzhou, ville du plus ancien Grand Canal », a fait vivre à New York une expérience culturelle chinoise vivante et extraordinaire.

Le consul général de la République populaire de Chine à New York, M. Huang Ping, a prononcé un discours à l'occasion de cet événement et a souhaité aux personnes présentes une année du Lapin heureuse et prospère.

New York, le port maritime du fleuve Hudson, est le centre commercial et financier des États-Unis. Cangzhou, dans la province du Hebei en Chine du Nord, est célèbre pour son Grand Canal. « Lorsque le char de Cangzhou s'est joint au défilé, à l'endroit où le Grand Canal du Millénaire rencontre le fleuve Hudson, les cultures de l'Est et de l'Ouest jouent une mélodie très harmonieuse, qui est merveilleuse », a déclaré Steven Tin, président de Better Chinatown USA.

Le char au thème « L'incroyable Cangzhou, ville du plus ancien Grand Canal », de plus de 10 mètres de long est le seul et unique char à la conception de modélisation 3D du défilé du Nouvel An lunaire de cette année de New York et est immédiatement devenu le centre d'attention de tout le défilé.

Avec les couleurs vives et éclatantes appliquées, le « rouge Chine » est la couleur du thème, dorée et rayonnante. La partie principale du char est un navire stable et animé, qui représente les avantages naturels et l'esprit pionnier de Cangzhou, la « perle de la mer de Bohai et forteresse de Beijing ». Les vagues déferlantes sont l'incarnation même du Grand Canal, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et le plus long canal ou fleuve artificiel du monde. Depuis plus de 1 500 ans, le Grand Canal offre à Cangzhou des ressources naturelles et des richesses spirituelles prometteuses.

Le char montre un charme ancien différent sous le reflet d'éléments traditionnels orientaux comme les fleurs de prunier, les lanternes, les lingots d'or et les éventails pliants, représentant le bonheur, les retrouvailles, la richesse et la culture. Un lion de fer de Cangzhou, majestueux à l'avant du char, symbolise l'esprit de développement de Cangzhou. Sur la poupe, un lapin blanc comme la neige tient une lanterne rouge. Il invite le monde entier : 2023 est l'année du Lapin. Bienvenue à Cangzhou, en Chine.

Le défilé de chars du Nouvel An lunaire dure deux heures, avec plus de 20 chars et 60 véhicules cette année, mais également 30 000 participants et plus de 100 000 spectateurs.

