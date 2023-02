Abbott Laboratories se classe en tête des marques employeur dans un rapport de WilsonHCG





Le chef de file mondial de la gestion de talents WilsonHCG a publié son rapport annuel intitulé Fortune 100 Employment Branding Report.

Dans sa neuvième année de publication, le rapport primé évalue et classe les marques employeur du Fortune 100 à travers le prisme des demandeurs d'emploi. La première place revient à Abbott Laboratories, suivi par Intel en deuxième position et Cisco et P&G qui finissent troisièmes ex æquo.

Le rapport montre que certaines entreprises ont mis en place de solides stratégies d'image de marque en matière d'emploi, alors que d'autres ont encore des progrès à faire. La note moyenne n'était que de 64 points sur 100, ce qui suggère que ce domaine n'est peut-être pas une priorité absolue pour certaines entreprises du Fortune 100.

« Au cours des trois dernières années, nous avons assisté à des changements spectaculaires sur le marché des talents. De nombreuses entreprises ont fait évoluer leur proposition de valeur aux employés (PVE) et leur image de marque employeur pour s'aligner sur les attentes des nouveaux employés et candidats », déclare John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Ces entreprises ont un avantage concurrentiel sur ce marché du travail en constante évolution. »

L'équipe d'experts de WilsonHCG a analysé les marques employeur du Fortune 100 et examiné les stratégies de recrutement que ces entreprises ont mises en oeuvre, leurs offres d'emploi, la qualité de leurs sections consacrées aux carrières, les avis de leurs employés et employés potentiels, les récompenses qu'elles ont remportées et leur engagement en faveur de la responsabilité sociale de l'entreprise.

Faits saillants :

Le rapport révèle que près de quatre entreprises sur 10 du Fortune 100 ne profitent pas des communautés de talents pour trouver des employés potentiels, malgré la généralisation de la pénurie de compétences

75 % des entreprises du Fortune 100 ne disposaient pas de chatbot sur leurs pages de carrière pour interagir avec les demandeurs d'emploi

TikTok a été rarement utilisé pour la promotion de carrière avec seulement 3 % utilisant la plateforme de réseaux sociaux pour promouvoir leurs postes vacants

Retrouvez le 2023 Fortune 100 Employment Branding Report de WilsonHCG en cliquant ici.

