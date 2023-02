Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du 58e anniversaire du drapeau national du Canada





Le 15 février est le Jour du drapeau national du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Notre drapeau, que nous le voyions flotter au-dessus de la Tour de la Paix ou dans nos communautés à travers le pays, est un symbole de ce qui nous unit en tant que Canadiens. Chaque année, nous soulignons le Jour du drapeau national du Canada afin de réfléchir à l'histoire de notre drapeau et à ce qu'il représente.

C'est le 15 février 1965, alors que les Canadiens voient leur drapeau être hissé pour la première fois sur la Colline du Parlement à Ottawa, que le premier ministre Pearson déclare : « Puisse la nation sur laquelle flotte ce nouveau drapeau demeurer unie dans la liberté et la justice; un pays aux habitants [...] sensibles aux besoins de tous, tolérants et compatissants ».

Plus d'un demi-siècle plus tard, nous sommes toujours portés par ces valeurs, et notre drapeau s'est imposé comme l'un des symboles les plus emblématiques de notre fierté nationale, chez nous et à l'étranger. L'unifolié incarne ce que nous avons accompli ensemble, les moments historiques qui ont contribué à nous définir et les valeurs communes qui définissent notre pays : l'égalité, la diversité et l'inclusion.

Profitons de cette journée afin d'en apprendre plus sur notre drapeau et de réfléchir à ce qu'il signifie pour chacun de nous. Je vous encourage à visiter le site Web du Jour du drapeau national pour découvrir des faits intéressants et tester vos connaissances en participant à une foule d'activités en ligne.

