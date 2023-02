Nouvelle campagne sur l'achat d'une auto - Des trucs pour que les consommateurs gardent plus d'argent dans leurs poches





QUÉBEC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'automobile occupe une place importante dans le budget de nombreux ménages - parfois trop importante, en particulier lorsque l'inflation et la hausse des taux d'intérêt font gonfler les autres factures liées à l'habitation et à l'alimentation. Avec la nouvelle campagne d'information Votre achat automobile à la loupe, l'Office de la protection du consommateur espère aider les Québécois qui magasinent une voiture, neuve ou d'occasion, à en avoir plus pour leur argent.

Des trucs simples peuvent réellement éviter aux consommatrices et aux consommateurs d'acheter des problèmes ou de multiplier les dépenses inutiles. Rappelons que le domaine de l'automobile trône toujours au sommet du palmarès de l'Office, avec environ 20 % des plaintes reçues chaque année. La rareté des véhicules rend aussi les consommateurs plus vulnérables face aux pratiques commerciales déloyales ou illégales de certains commerçants.

Dans ce contexte, il est primordial pour le consommateur de bien connaître ses droits avant même de commencer à magasiner, question d'aiguiser ses réflexes, de poser les bonnes questions et, finalement, d'effectuer un achat éclairé.

Parmi les infractions les plus fréquentes dans l'industrie de la vente automobile, notons l'imposition de frais obligatoires ajoutés au prix annoncé, alors qu'ils devraient être inclus. Il est également illégal d'ajouter des frais parce que le consommateur ne prend pas le plan de financement offert.

L'Office profite d'ailleurs de cette campagne pour rappeler aux quelque 5 700 titulaires de permis de commerçants de véhicules routiers que la loi leur impose des obligations spécifiques. La page Vos obligations à la loupe, destinée aux commerçants, les incite à exercer leurs activités avec honnêteté et compétence en dressant la liste des 6 essentiels au maintien du permis.

Citation

« Dans le contexte actuel, où toutes les familles doivent composer avec l'inflation, nous voulons que lorsqu'elles dépensent, elles en aient pour leur argent. L'achat d'une voiture représente souvent une décision importante et surtout une part substantielle du budget familial. La campagne lancée par l'Office de la protection du consommateur contribuera à bien informer les citoyens sur leurs droits ainsi que sur les obligations des entreprises qui vendent des véhicules. Cette démarche s'inscrit en droite ligne avec la volonté du gouvernement de protéger le portefeuille des Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs

Faits saillants

La campagne Votre achat automobile à la loupe se déroule jusqu'au 31 mars afin de sensibiliser les consommateurs aux problématiques courantes auxquelles ils peuvent faire face lorsqu'ils magasinent un nouveau véhicule, que celui-ci soit neuf ou d'occasion.

se déroule jusqu'au 31 mars afin de sensibiliser les consommateurs aux problématiques courantes auxquelles ils peuvent faire face lorsqu'ils magasinent un nouveau véhicule, que celui-ci soit neuf ou d'occasion. Le secteur de la vente et des services liés aux véhicules est bien surveillé à l'Office. Au cours de la dernière année, les agents de protection du consommateur ont traité près de 18 000 cas concernant l'automobile, dont près du quart ont fait l'objet d'une plainte de nature pénale ou civile. Les activités de surveillance dans ce secteur ont quant à elles mené à 25 enquêtes, 96 avis d'infraction et 42 poursuites pénales en 2021-2022.

La quête du plus petit versement périodique possible est un piège dans lequel plusieurs personnes sont tentées de tomber, notamment dans un contexte d'inflation où le budget est toujours de plus en plus serré. Afin qu'elles puissent prendre une décision éclairée, l'Office rend disponible, dans sa page de campagne destinée aux consommateurs, un calculateur permettant d'estimer le coût réel d'un financement en fonction du prix de l'auto, du taux de crédit et de la durée des paiements.

Liens

Votre achat automobile à la loupe , page pour les consommateurs : Québec.ca/consommateur-achat-auto

, page pour les consommateurs : Québec.ca/consommateur-achat-auto Vos obligations à la loupe, page pour les commerçants : Québec.ca/commerce-obligations-auto

Pour renseignements et entrevues :

