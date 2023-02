Polyplastics présente la nouvelle résine DURANEX® PBT 201EB pour les radars à ondes millimétriques destinés aux applications automobiles





TOKYO, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a annoncé le lancement d'un nouveau grade à conductivité électrique de polybutylène téréphtalate (PBT) DURANEX® destiné aux applications de radar à ondes millimétriques pour l'industrie automobile. Le DURANEX® PBT 201EB offre l'avantage d'un blindage contre les ondes électromagnétiques comme effet supplémentaire de la conductivité électrique. Par conséquent, le matériau contribue à réduire le travail d'assemblage et à diminuer les coûts.

Dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) d'aujourd'hui, le radar à ondes millimétriques est un type de capteur qui mesure la distance, la vitesse et l'angle d'objets tels que des voitures en approche en envoyant et en recevant des ondes radio (ondes électromagnétiques) dans des bandes d'ondes millimétriques. Le marché des radars à ondes millimétriques est en pleine expansion en raison de leur utilisation accrue pour la surveillance périphérique des véhicules, y compris à l'arrière, grâce à leur capacité à reconnaître avec précision les distances et autres paramètres par mauvais temps et de nuit.

Polyplastics s'est efforcé de produire des matériaux pour les applications de radar à ondes millimétriques par le biais d'approches variées. L'utilisation de grades à conductivité électrique comme le DURANEX® PBT 201EB dans les matériaux absorbant les ondes radio peut contribuer à réduire les coûts de traitement pour les clients et à accroître la liberté de conception.

Auparavant, les matériaux absorbant les ondes électromagnétiques étaient partiellement intégrés à la face arrière des radômes qui transmettent les ondes électromagnétiques. L'intégration de matériaux absorbant les ondes électromagnétiques a pour effet de réduire le bruit de réflexion des ondes millimétriques et d'empêcher l'apparition d'erreurs de détection (ce qui augmente la précision de la détection). Toutefois, le processus de fixation des absorbeurs d'ondes électromagnétiques en caoutchouc conventionnel à l'arrière des radômes s'est avéré problématique.

Le DURANEX® PBT 201EB a la même composition de base en résine PBT que les radômes, et il adhère extrêmement bien grâce à sa capacité de moulage à double injection.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondial de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

*DURANEX® est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

