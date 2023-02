Un nouveau sondage révèle que la population canadienne est insuffisamment préparée aux enjeux financiers actuels.





Les données de Co-operators indiquent que la majorité des gens n'ont pas de plan financier et que près de la moitié de la population s'inquiète de ne pas pouvoir assumer ses dépenses de base.

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Les résultats d'un nouveau sondage publiés aujourd'hui par Co-operators révèlent que seul un tiers des Canadiens et Canadiennes (33 %) ont une perception positive de leur situation financière. Alors que l'inflation atteint des records et que les problèmes d'accessibilité financière persistent, près de la moitié (45 %) craignent que leurs revenus ne suffisent pas à couvrir leurs dépenses de base cette année.

« Le climat économique actuel continue d'exercer une pression financière importante », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Avec tant de personnes qui craignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts et si peu qui misent sur un plan financier pour les guider, il est clair que des conseils financiers de qualité et un travail de sensibilisation sont plus que jamais nécessaires pour outiller les Canadiens et Canadiennes et les aider à relever les défis actuels en matière d'accessibilité financière. »

Il ressort du sondage que la planification financière est essentielle pour atténuer les inquiétudes financières. Parmi les personnes qui n'ont pas de plan, un tiers (33 %) déclarent qu'elles auraient plus confiance dans leur situation financière si elles en avaient un. Parmi ceux et celles qui font appel à une conseillère ou un conseiller en sécurité financière, la majorité s'accorde à dire que leur conseiller ou conseillère les aide à avoir confiance dans leurs décisions financières (58 %) et à moins s'inquiéter de leur situation financière (56 %).

Toujours selon le sondage, les personnes qui consultent une conseillère ou un conseiller en sécurité financière sont, comparativement à celles qui ne le font pas :

42 % plus susceptibles de dire qu'elles peuvent couvrir leurs dépenses de base et mettre de l'argent de côté pour leur épargne.

Deux fois plus susceptibles de penser que leurs habitudes de placement leur permettront d'assurer leur réussite financière future.

Deux fois plus susceptibles d'avoir une opinion positive de leur situation financière actuelle en général.

« Les résultats du sondage sont sans équivoque : les conseils financiers sont indispensables pour aider à avoir davantage confiance en notre avenir financier », a déclaré Jessica Baker, vice-présidente du réseau des conseillers et conseillères de Co-operators. « Beaucoup de gens estiment ne pas savoir comment épargner ou ne pas en avoir les moyens; ce sentiment s'accentue en période de difficultés économiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de couvrir les dépenses de base tout en épargnant un peu.

Pour ceux et celles qui ne savent pas par où commencer, Mme Baker offre les conseils suivants :

Adressez-vous à une conseillère ou un conseiller en sécurité financière. Bien s'entourer est la première étape pour reprendre confiance dans vos finances. Une conseillère ou un conseiller en sécurité financière peut vous aider à élaborer un plan qui tient compte de votre budget et de vos besoins. Fixez vos objectifs d'épargne et de placement. On peut commencer à épargner et à investir avec n'importe quelle somme. Qu'il s'agisse de votre première maison, d'un fonds d'urgence ou de vos vacances de rêve, avoir des objectifs tangibles peut vous aider à créer un plan financier personnalisé. Tirez parti d'un REER ou d'un CELI. Les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et les comptes d'épargne libres d'impôt (CELI) aident à épargner pour la retraite, mais ils ne se limitent pas à ça. Peu importe quand vous commencez, l'argent versé dans un REER ou un CELI peut vous aider à payer moins d'impôt sur le revenu et à profiter d'une croissance des placements à l'abri de l'impôt, en plus de bénéficier des intérêts composés.

Au sujet du sondage

Le sondage national en ligne a été mené auprès de 1 500 adultes résidant au Canada entre le 12 et le 16 janvier 2023. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2016 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. Une marge d'erreur associée pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

Les fonds communs de placement sont offerts aux résidentes et résidents canadiens par l'intermédiaire de Services d'investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Les fonds distincts et les rentes sont administrés par Co-operators Compagnie d'assurance-vie. Des conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez la section Renseignements sur les fonds communs de placement du site cooperators.ca Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. © Services d'investissement financier Co-operators inc., 2023 © Co-operators Compagnie d'assurance-vie, 2023

