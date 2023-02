Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada





OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays et dans le monde entier pour célébrer le drapeau national du Canada. À cette date, en 1965, l'un des symboles les mieux connus de notre pays, l'unifolié, a été hissé pour la toute première fois sur la Colline du Parlement.

« Depuis, notre drapeau a été lancé dans l'espace et porté jusqu'au plus haut sommet de la Terre. Il flotte depuis 58 ans dans les ports, les aéroports, les écoles et les bibliothèques du pays et dans les missions diplomatiques canadiennes du monde entier. Partout où il se déploie, l'unifolié représente les valeurs que les Canadiens incarnent, soit la paix, la liberté, l'ouverture, la générosité et la diversité.

« L'érable, orné de ses riches couleurs automnales, se dresse fièrement dans de nombreux paysages canadiens. Bien avant l'arrivée des premiers colons, de nombreuses Premières Nations se tournaient vers cet arbre pour sa sève sucrée et son bois polyvalent. La feuille d'érable est devenue au fil des ans un symbole du Canada et, au 19e siècle, elle est devenue synonyme de l'identité canadienne. Qu'elle soit représentée dans des livres ou des chansons, ou gravée sur les pierres tombales des militaires canadiens qui ont donné leur vie au service de leur pays, la feuille d'érable est un puissant symbole qui nous unit.

« En ce Jour du drapeau national du Canada, nous célébrons la promesse que l'unifolié évoque, selon laquelle, comme peuple, les Canadiens aspirent à la paix, à l'unité dans le respect de la diversité et à un monde meilleur où personne n'est laissé pour compte. »

