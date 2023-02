Sondage de CPA Canada : contre toute attente, les jeunes sont davantage victimes de fraude financière que les générations avant eux





TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Partout au pays, fraudeurs et escrocs raffinent leurs méthodes, et nombreux sont ceux et celles qui succombent à leurs stratagèmes, en particulier les jeunes.

Prêt juste à temps pour le Mois de la prévention de la fraude, qui se tient en mars, le sondage annuel sur la fraude de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) révèle que, même s'il existe de nombreux cas avérés de fraudes ciblant les personnes âgées, ce sont plus de trois jeunes de 18 à 34 ans sur cinq (63 %) qui affirment avoir été victimes d'au moins un type de fraude financière au cours de leur vie, alors que ce nombre s'établit à 39 % pour les 35 à 54 ans, et à 31 % chez les 55 ans ou plus.

Par ailleurs, le sondage confirme que la fraude par carte de crédit demeure la fraude financière la plus courante (21 % des utilisateurs de cartes de crédit en ayant déjà été victimes), suivie de la fraude par courriel ou hameçonnage (8 %) et de la fraude par carte de débit (subie par 8 % des utilisateurs de cartes de débit).

« Le recours aux services en ligne et aux appareils personnels dans la vie de tous les jours devient monnaie courante, surtout chez les jeunes, d'où l'importance, plus que jamais, de protéger ses renseignements financiers personnels », souligne Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Plus on va sur le Web, plus on prête le flanc aux arnaques. Une grande prudence est donc de mise. »

Les services bancaires en ligne : une cible de choix

La multiplication des fraudes financières, telles l'usurpation d'identité bancaire et les fraudes par cartes de débit et de crédit, n'a rien d'étonnant : près de quatre personnes sondées sur cinq (78 %) affirment effectuer leurs opérations bancaires en ligne, et 72 % des titulaires de cartes de crédit gèrent celles-ci en ligne (consulter le solde, effectuer des paiements, etc.).

Même si la quasi-totalité des gens (97 %) ont au moins une carte de débit ou de crédit, moins de la moitié (42 %) reçoivent des avis par courriel ou par texto pour chaque opération portée à leur carte, un moyen, pourtant, de repérer rapidement la fraude.

« Malgré les mesures prises par les banques canadiennes pour nous informer et nous protéger, il reste difficile de savoir qui se cache derrière l'écran », poursuit Mme Thompson. « Beaucoup d'escrocs usent de tactiques d'usurpation d'identité afin de voler de l'argent ou des renseignements personnels. »

Escroqueries liées aux achats en ligne

La popularité du commerce en ligne ne se dément pas et, selon le sondage sur la fraude de CPA Canada, les 18 à 54 ans (35 %) sont presque deux fois plus susceptibles de faire des achats importants sur le Web, comme des électroménagers, des vacances ou des véhicules, que les 55 ans ou plus (18 %). Il est important de lire les mentions en petits caractères avant de fournir des renseignements financiers en ligne, comme un numéro de carte de crédit.

Prévenir la fraude financière et se protéger

Si personne n'est à l'abri d'une fraude financière, mieux vaut connaître ses droits et l'aide que peut apporter son institution financière en cas d'incident. Voici quelques conseils de CPA Canada pour mieux vous protéger :

1. Sachez quoi faire si vous êtes victime de fraude

Si vous êtes victime de fraude, notez tous les renseignements pertinents et communiquez avec vos institutions financières. Changez vos mots de passe, et signalez l'incident à votre service de police et au Centre antifraude du Canada. Et n'ayez pas honte d'en parler à vos proches. Votre mésaventure pourrait les inciter à redoubler de prudence. Seul le quart des victimes de fraude (27 %) affirment en avoir parlé à leur famille, et elles sont encore moins nombreuses (22 %) à s'être ouvertes à leurs amis.

2. Fournissez vos renseignements financiers uniquement sur des sites sécurisés

Près d'une personne sondée sur quatre (24 %) admet ne pas communiquer ses renseignements financiers personnels uniquement sur des sites Web sécurisés (ceux dont l'adresse commence par « https » et non par « http »). Les cybercriminels clonent souvent des pages Web légitimes dans le but de voler des renseignements bancaires. N'accédez jamais à des données sensibles, comme les renseignements relatifs à vos comptes bancaires, à partir d'un réseau Wi-Fi public ou non sécurisé. Seules 26 % des personnes sondées utilisent un réseau privé virtuel (RPV) lorsqu'elles sont sur un réseau public, un mécanisme de protection qui permet de réduire le risque de piratage.

3. Renseignez-vous sur la protection contre les opérations non autorisées dont vous bénéficiez

Visa, Mastercard, American Express et Interac s'engagent à vous protéger contre toute perte financière découlant de l'utilisation non autorisée de votre carte de crédit ou de débit, à condition que vous respectiez leurs politiques. Si vous vous acquittez de votre obligation de diligence en ce qui a trait à la protection des renseignements de votre compte et de votre numéro d'identification personnel (NIP), vous pourriez avoir droit à un remboursement intégral. Par ailleurs, si quelqu'un utilise votre carte de crédit sans votre autorisation, votre responsabilité est limitée. Dans le cas d'une carte de crédit émise par une banque, cette limite est fixée à 50 $.

4. Sachez quelles responsabilités se rattachent à l'utilisation d'une carte de crédit ou de débit

Pour recevoir le remboursement intégral d'une perte financière, vous devez vous conformer aux politiques de votre institution financière :



Aviser l'émetteur de la carte sans délai de toute opération non autorisée, ou encore de la perte ou du vol de la carte.



Ne jamais divulguer votre NIP à qui que ce soit, pas même à un membre de votre famille.



Éviter d'utiliser un NIP facile à deviner, comme une date d'anniversaire ou un numéro de téléphone.

5. Tenez-vous au courant des nouvelles arnaques et des façons de les contrer

Apprendre à prévenir la fraude et à assurer sa cybersécurité peut paraître une montagne, mais il n'en est rien. CPA Canada offre des conseils et des ressources gratuites pour faire échec à la fraude. Consultez son catalogue de littératie financière, qui comprend des ateliers et des ressources sur la prévention de la fraude. Pour d'autres conseils sur la protection des consommateurs, suivez @cpa.canada sur Instagram.

Méthodologie

Le Sondage sur la fraude 2023 de CPA Canada a été mené en ligne à l'échelle nationale par Ipsos du 3 au 5 janvier 2023, auprès d'un échantillon aléatoire de 2 005 Canadiennes et Canadiens de 18 ans ou plus faisant partie du panel de la maison de sondage. Un document d'information est disponible en ligne à cpacanada.ca/fraude.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels dans le monde. Les CPA canadiens sont reconnus pour leur expertise financière, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Un grand nombre d'entre eux occupent des postes de haut niveau, au pays comme à l'étranger. Ils travaillent dans d'innombrables secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, organismes sans but lucratif, administrations publiques, milieu universitaire. cpacanada.ca/fr?

