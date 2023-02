Medtech Canada salue la nouvelle entente canadienne de financement des soins de santé et préconise l'adoption de technologies pour atteindre les objectifs





TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Medtech Canada, l'association nationale qui représente les entreprises de technologies médicales au Canada, a publié la déclaration suivante de sa présidente et chef de la direction, Nicole DeKort, en réponse à l'annonce du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet de leur nouvelle entente de financement des soins de santé sur dix ans.

« Félicitations au gouvernement Trudeau et aux premiers ministres pour avoir reconnu les immenses besoins des systèmes de soins de santé du Canada et pour avoir collaboré afin de relever ces défis grâce à un nouvel accord de financement décennal. »

Au moment où les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux entament les négociations sur les détails du financement bilatéral, nous les exhortons à tenir compte du rôle important des technologies médicales afin de réduire l'arriéré dans les services médicaux et les interventions chirurgicales, de même que le fardeau sur la main-d'oeuvre canadienne dans le domaine de la santé. En outre, de nombreuses technologies médicales peuvent contribuer à créer des gains d'efficience cruciaux dans le système de santé et à assurer sa pérennité pour les années à venir.

Les technologies permettant des interventions très peu effractives grâce auxquelles les patients peuvent quitter l'hôpital et se rétablir plus rapidement, des solutions numériques permettant de poser un diagnostic plus rapidement et des technologies de télésurveillance permettant aux patients de recevoir des soins à domicile sont quelques-uns des nombreux exemples de la façon dont les technologies médicales peuvent améliorer les résultats pour les patients tout en répondant aux besoins de durabilité de nos systèmes de soins de santé.

Bien que nous ayons constaté une adoption accrue des solutions de technologie médicale au plus fort de la pandémie, le Canada a toujours été lent à adopter des technologies bénéfiques. Voici une occasion de mieux faire à cet égard.

Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec nos partenaires des gouvernements et des systèmes de santé pour contribuer à atteindre les objectifs fixés dans ce nouvel accord de financement. »

Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par les technologies médicales afin de relever les défis des arriérés et des systèmes de santé, veuillez visiter ce site Web : medtechinnovation.ca/solutions-medtech.

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale représentant le secteur de la technologie médicale au Canada. Notre association plaide pour un accès à des solutions technologiques novatrices de pointe pour les patients qui améliorent leur sort. Nos membres s'engagent à fournir des technologies médicales sécuritaires et novatrices qui améliorent la qualité des soins aux patients ainsi que l'accès des patients aux soins de santé, et qui permettent la durabilité de nos systèmes de santé. Le secteur des technologies médicales au Canada emploie plus de 35 000 Canadiens dans environ 1 500 établissements de part et d'autre du pays.

