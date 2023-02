De grandes universités optent pour les cours de compétences de BioTalent Canada pour améliorer l'employabilité des étudiants





BioTalent Canada est heureuse d'annoncer que plusieurs grands établissements postsecondaires canadiens adoptent ses cours de compétences essentielles et techniques fondamentales et les offrent à leurs étudiants.

Des protocoles d'entente ont été signés entre BioTalent Canada et l'Université d'Ottawa, l'Université de Waterloo, l'Université du Manitoba, l'Université de Calgary, l'Université Carleton et le Collège Loyalist.

À l'avenir, ces centres d'éducation mettront les cours de compétences essentielles et techniques fondamentales à la disposition des étudiants par le biais d'une plateforme d'apprentissage en ligne entièrement bilingue.

«?Le fait que ces universités aient accepté d'offrir nos cours de compétences est un grand vote de confiance à l'égard de la formation que nous avons élaborée?», déclare Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. «?Réussir à ces cours permettra aux étudiants de posséder les compétences que les employeurs du secteur de la bioéconomie apprécient et dont ils ont besoin pour gérer efficacement leurs entreprises.?»

La bioéconomie du Canada nécessitera probablement 65?000 travailleurs supplémentaires d'ici 2029, mais les employeurs ne seront en mesure de pourvoir que le quart (25 %) des postes nécessaires, et ce, en raison d'un manque de compétences observé dans les rangs des travailleurs au Canada. Plus précisément, les employeurs signalent que les candidats manquent de compétences générales, telles que la résolution de problèmes, la collaboration et le développement des affaires.

BioTalent Canada a mis au point les cours de compétences essentielles et techniques fondamentales après que des recherches aient révélé que plus de la moitié des employeurs canadiens du secteur de la biotechnologie connaissaient des lacunes en matière de compétences parmi leur personnel.

Les cours de compétences essentielles et techniques fondamentales visent à combler ce fossé, en incluant une formation importante dans des domaines tels que la rédaction de rapports scientifiques, les pratiques de laboratoire et le contrôle de la qualité. Les étudiants améliorent également leurs compétences en communication et en résolution de problèmes, grâce aux cours proposés sur la plateforme en ligne. Selon le récent rapport national de BioTalent Canada intitulé Gros plan sur la bioéconomie, les employeurs ont jugé très importantes les compétences en communication (75 %) et en résolution de problèmes (86 %).

«?La biotechnologie est l'un des secteurs de l'économie canadienne et mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, et les étudiants doivent être prêts à occuper des postes clés dans ce domaine essentiel?», déclare M. Henderson. «?Les cours offerts par BioTalent Canada donneront aux étudiants les bases nécessaires pour réussir.?»

Une fois les cours terminés, les étudiants reçoivent un certificat «?BioFin PrêtMC?» qui prouve qu'ils sont équipés des connaissances et des compétences nécessaires pour une carrière dans le secteur de la biotechnologie.

BioTalent Canada fournit à chacune des universités ayant signé le protocole d'entente un accès illimité à sa série de cours en ligne destinés à leurs étudiants.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer la souplesse, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs qui comptent moins de 50 employés et parmi les Meilleurs lieux de travailMC pour le Bien-être mental et les Meilleurs lieux de travailMC dans les Soins de santé 2022, et certifiée Great Place to WorkMD 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site biotalent.ca.

Communiqué envoyé le 15 février 2023 à 08:05 et diffusé par :